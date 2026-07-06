¿Continúa la maldición del gato? La polémica acción de Brasil en Qatar que resurge tras la eliminación del Mundial

Este domingo la selección de Noruega se enfrentó a Brasil en los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. Este duelo puso fin a la ilusión de la verdeamarela de conseguir un nuevo título para su palmarés.

Ante esta nueva eliminación, resurgió la llamada maldición del gato que se remonta a la pasada edición de Qatar 2022. En diciembre de dicho año, mientras Vinícius Junior dialogaba con los medios, el jefe de prensa del Scratch sacó a un felino de la escena lanzándolo desde el mesón.

Brasil sigue sufriendo la maldición del gato pic.twitter.com/pYFZFzkFqn — emilio (@Uncafecommie) July 7, 2024

Aunque la mayoría de los presentes en la rueda de prensa reaccionó con risas, incluyendo al jugador del Real Madrid, en en el resto del mundo el hecho fue duramente criticado y algunos comenzaron a presagiar que ese fue el peor error que podría haber cometido Brasil. Lo anterior se debe a que dentro de la religión islámica los gatos son considerados sagrados, al ser los favoritos de Mahoma.

Desde que ocurrió el polémico episodio en Qatar, la selección carioca entró en una mala racha de la que no ha podido salir, provocando que la creencia de la “maldición del gato” tome más fuerza aún.

Desde aquel momento Brasil se quedó fuera por penales en cuartos de final de Qatar 2022 ante Croacia. Tite dejó de ser el técnico. Acabaron eliminados por Israel en cuartos de final del Mundial Sub 20.

Más adelante Neymar se rompió los ligamentos, quedaron fuera en cuartos de final del Mundial Sub 17 perdiendo 3-0 contra Argentina. Perdieron contra Argentina en el Maracaná y se le terminó el invicto como local por Eliminatorias en el camino hacia la Copa de 2026.

También Fernando Diniz fue despedido como DT. Quedaron afuera de los Juegos Olímpicos por primera vez en 20 años y en quedaron eliminados por penales en 4tos de final de la Copa América 2024 frente a Uruguay. Ahora, se suma la eliminación en los octavos de final contra Noruega.

Neymar le dice adiós a la selección

Además, tras la eliminación de Norteamérica 2026, Neymar anunció que se retira de la selección. El astro del Santos, que había llegado con lo justo a la Copa del Mundo, disputó el torneo con serias complicaciones físicas, apenas jugando unos minutos en la goleada a Escocia y el tramo final en el duelo con Noruega. Y pese a que logró anotar el penal de descuento frente a los escandinavos, lo cierto es que se despide del Mundial sin poder lograr el título que tanto buscó.

En una escueta conferencia de prensa, el paulista rompió en llanto y anunció que abandona la selección. “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, cierro aquí”, señaló el delantero de 34 años.