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    Iniciativa que sanciona “pelotazos”: Congreso despacha proyecto que fortalece la seguridad perimetral en recintos penales

    "Todo aquel que intente por la vía del lanzamiento introducir objetos indebidos a un recinto penitenciario tendrá una pena grave", destacó el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    26 diciembre 2025 Centro de Detención Preventiva Santiago 1 Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Tras su aprobación en comisión mixta, el Congreso despachó el proyecto que busca fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penitenciarios.

    Con esto, la iniciativa quedó lista para convertirse en ley una vez sea promulgada por el Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial.

    Tras la sesión de la comisión realizada la mañana de este lunes en la sede del Congreso Nacional en Santiago, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, valoró el trabajo coordinado entre el Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Diputados para sacar adelante la propuesta.

    “Se va a sancionar el lanzamiento llamado también el pelotazo. Es decir, todo aquel que intente por la vía del lanzamiento introducir objetos indebidos a un recinto penitenciario tendrá una pena grave, una pena que va a manifestar el repudio que significa para la sociedad este tipo de conductas”, resaltó la autoridad de gobierno.

    Ante la pregunta de por qué este método usado en las cárceles para entregar droga u otros elementos prohibidos no estaba tipificada como delito, el ministro hizo ver que legisladores y gobierno deben responder ante “nuevas circunstancias” en el avance de conductas delictuales en la sociedad.

    “Antiguamente estaba un artículo que sancionaba el ingreso de teléfonos a los centros penitenciarios. Esas situaciones se han ido agravando en los hechos y es lo que hace hoy día esta nueva ley que se encuentra aprobada desde el día de hoy, precisamente de sancionar estas otras situaciones que se han llamado comúnmente como el lanzamiento o el pelotazo”, explicó.

    Cambios a Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

    Rabat manifestó su interés en que el Senado apruebe este martes la idea de legislar del proyecto que introduce cambios a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

    El proyecto, discutido con suma urgencia, modifica la Ley 20.084 para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad.

    La iniciativa, en segundo trámite constitucional, fue ingresada en diciembre de 2022 por mociones de los entonces diputados Miguel Ángel Becker, José Miguel Castro, Andrés Celis, María Luisa Cordero, Catalina del Real, Camila Flores, Andrés Longton, Carla Morales, Ximena Ossandón y Diego Schalper.

    El actual senador Andrés Longton es el autor.

    “Mañana en la sala del Senado se votará la aprobación en general de un proyecto de ley que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Nosotros esperamos que el día de mañana el Senado de la República con una alta votación apoye esa idea de legislar”, manifestó el ministro Rabat.

    La autoridad adelantó que “con posterioridad, el día jueves o viernes, el Ejecutivo ingresará a ese proyecto de ley indicaciones que buscan endurecer la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente con aproximadamente seis o siete indicaciones”.

    El ministro enfatizó la importancia de la reinserción en materia penal y señaló que “por eso algunas de estas indicaciones lo que buscan es lograr una efectiva segregación entre aquellos jóvenes que cometieron delitos graves y luego son adultos, para incorporarlos en centros penitenciarios, en secciones especiales para jóvenes y poder dejar en los centros juveniles, aquellos jóvenes que no han cometido delito grave”.

    “Las indicaciones las hemos comentado, han tenido buena recepción”, adelantó la autoridad, indicando que el tema ha sido tratado con legisladores oficialistas.

    Más sobre:CárcelesCongresoFernando RabatMinisterio de JusticiaLey de Responsabilidad Penal Adolescente

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