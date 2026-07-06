Sismos de mediana intensidad afectan las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins
Según se informó, el primer movimiento se registró a las 12.15 y tuvo su epicentro a 33,7 kilómetros al noroeste de Quintero.
Un sismo de magnitud 5,2 afectó este lunes a la Región de Valparaíso, de acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile.
Según se informó, el primer movimiento se registró a las 12.15 y tuvo su epicentro a 33,7 kilómetros al noroeste de Quintero. Además, se reportó que se sintió en las regiones Metropolitana y O’Higgins.
Asimismo, su hipocentro se ubicó a una profundidad de 26,5 kilómetros.
Después de ello, se percibió un segundo sismo de magnitud 4,6 a las 12.18 horas, según información del CSN, a 27,57 kilómetros del noroeste de Quintero, a 28,23 kilómetros de profundidad.
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