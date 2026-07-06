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    Sismos de mediana intensidad afectan las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins

    Según se informó, el primer movimiento se registró a las 12.15 y tuvo su epicentro a 33,7 kilómetros al noroeste de Quintero.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico Tendencias / La Tercera

    Un sismo de magnitud 5,2 afectó este lunes a la Región de Valparaíso, de acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile.

    Según se informó, el primer movimiento se registró a las 12.15 y tuvo su epicentro a 33,7 kilómetros al noroeste de Quintero. Además, se reportó que se sintió en las regiones Metropolitana y O’Higgins.

    Asimismo, su hipocentro se ubicó a una profundidad de 26,5 kilómetros.

    Después de ello, se percibió un segundo sismo de magnitud 4,6 a las 12.18 horas, según información del CSN, a 27,57 kilómetros del noroeste de Quintero, a 28,23 kilómetros de profundidad.

    Más sobre:SismoValparaíso

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