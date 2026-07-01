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    Petro firma extradición del cofundador del Tren de Aragua, “Larry Changa”, y será entregado a la justicia chilena

    Larry Amaury Álvarez Núñez es acusado en nuestro país por su participación en delitos de asociación criminal y dos secuestros.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este miércoles la extradición del cofundador del Tren de Aragua, Larry Amaury Álvarez Núñez, más conocido como “Larry Changa”.

    Con ello podrá ser trasladado a Chile para enfrentar a la justicia de nuestro país por delitos de asociación criminal y dos secuestros.

    La información fue dada a conocer por medios colombianos como Semana y Caracol, que accedieron al texto que confirma la extradición.

    Conceder la extradición del ciudadano venezolano Larry Amaury Álvarez Núñez o Víctor Miguel Moreno Álvarez, requerido dentro de la causa identificada con el ROL I.C. 1241-2024, RUC 2310109250-5 y RIT número 1200-2023 adelantada por el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, conforme a la Orden de Detención número 2410053000296-4 del 3 de julio de 2024 y al Oficio número 512-2024 (UCS) del 6 de agosto de 2024 emitido por la Corte de Apelaciones de La Serena, por los delitos de asociación ilícita y dos secuestros”, señala el texto firmado por el presidente colombiano.

    El historial de Larry Changa

    El cofundador del Tren de Aragua fue capturado por la policía de Colombia el pasado 2 de julio de 2024. Tras ello se ha mantenido recluido en la cárcel La Picota en Bogotá.

    El pasado 1 de agosto de 2025, la Corte Suprema de Colombia había entregado su beneplácito para la extradición del sujeto, por lo que solo restaba la firma del mandatario colombiano para su traslado a Chile, para así cumplir con la petición de parte de la Corte de Apelaciones de La Serena.

    En nuestro país, la Fiscalía Regional de Tarapacá inició una investigación en su contra por el envío de drogas y la coordinación de actividades logísticas y financieras del Tren de Aragua.

    Además de lo anterior, se le imputa su participación en una serie de secuestros entre septiembre de 2022 y entre septiembre y octubre de 2023 en Los Vilos, Ovalle y Valparaíso.

    Larry Changa llegó a Chile en 2018 y alcanzó a permanecer por cuatro años hasta que salió de manera clandestina por el norte y lograra ingresar a Colombia con documentos falsos.

    Durante su estadía en Chile se estableció incluso con negocios formales: una panadería y un local de comida rápida.

    Durante el período también concretó lazos con el Tren de Aragua, incluyendo a Carlos González Vaca, alias “El Estrella”.

    En Chile, Larry Changa comandó a “La Compañía”, facción asociada al mencionado grupo criminal y que habría liderado operaciones de tráfico de drogas que ingresaban al país por la Región de Tarapacá.

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    Más sobre:Larry ChangaExtradiciónColombiaTren de Aragua

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