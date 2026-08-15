El jefe del Sistema de Alerta Temprana, Felipe Plaza, entregó un balance sobre las condiciones meteorológicas que afectan a la Región Metropolitana y señaló que, hasta el mediodía de este sábado, considerando las últimas 12 horas, se habían registrado 8,5 milímetros de agua en la estación de Quinta Normal y 27,2 milímetros en la estación de Tobalaba.

Plaza indicó que actualmente la región presenta una condición de inestabilidad atmosférica asociada al paso de un sistema frontal.

Para esta jornada se esperan precipitaciones de entre 10 y 15 milímetros en los sectores de valle, mientras que para el domingo se proyectan montos de entre 5 y 10 milímetros. Para el lunes, en tanto, se prevén entre 1 y 3 milímetros.

Región Metropolitana registra hasta 27,2 mm de lluvia y mantiene alerta amarilla por evento meteorológico Pablo Vásquez R.

El jefe del Sistema de Alerta Temprana agregó que se encuentra vigente un aviso meteorológico por probabilidad de tormentas eléctricas, las que podrían desarrollarse principalmente durante la tarde y noche de este sábado, así como durante la tarde y noche del domingo.

En cuanto a las afectaciones, Plaza informó que hasta el momento solo se han reportado situaciones puntuales de calles con acumulación de agua, sin registrarse afectaciones a personas.

La Región Metropolitana mantiene una alerta amarilla por evento meteorológico. El llamado es al autocuidado, a mantenerse al tanto del pronóstico meteorológico actualizado, evitar exponerse a condiciones de riesgo, actuar con responsabilidad e informarse por los canales oficiales.