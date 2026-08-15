El cuestionamiento de Yasmani Acosta tras la idea parlamentaria de eliminar el Mindep: “El deporte cambia vidas”

Yasmani Acosta salió al paso luego de la propuesta surgida desde el Partido Nacional Libertario (PNL) de eliminar el Ministerio del Deporte. El medallista olímpico escribió un contundente mensaje para cuestionar lo mencionado por Juan Antonio Urzúa, secretario del partido, que aseguró que la cartera “no nos sirve para nada”.

“¿Para qué vamos a estar financiando el carrete ministerial? No tiene ningún sentido, vamos a tener un estado mucho más pequeño. Nos echamos al pecho el Ministerio del Deporte y tenemos más plata para destinarla a seguridad”, aseveró en el programa Sin Filtros.

Hoy, el luchador respondió a través de su cuenta de Instagram: “Hoy no quiero hablar como deportista, quiero hablar como chileno. Hoy desperté con una noticia que me entristece y me preocupa: quieren cerrar el Ministerio del Deporte en Chile. ¿Seguimos pensando que el deporte es un pasatiempo?”, comenzó el Premio Nacional de Deporte en 2025.

“El deporte es trabajo, disciplina, salud, educación, oportunidades y futuro. Los deportistas entregamos años de nuestra vida, arriesgamos nuestros cuerpos, sufrimos lesiones y muchas veces terminamos nuestras carreras sin saber qué viene después. Y aun así, seguimos dejando el nombre de Chile en lo más alto”, añadió Acosta.

El medallista de plata en París 2024 fue tajante y entregó detalles del proyecto que realiza: “Pero hay algo mucho más importante que una medalla: El deporte cambia vidas. Por eso estoy impulsando un proyecto para crear escuelas de talento deportivo para niños y jóvenes vulnerables, especialmente donde existen menos oportunidades”, indicó.

“Quiero que un niño que hoy está en riesgo de terminar en la calle pueda encontrar un gimnasio, un tatami, una pista o una piscina. Que encuentre disciplina, amigos, sueños y una oportunidad de construir un futuro distinto”, continuó.

El mensaje de Yasmani Acosta

Acosta envió un mensaje para apuntar en el crecimiento de la cultura deportiva del país: “Quiero más niños haciendo deporte, más familias involucradas, más cultura deportiva y más campeones representando a Chile. Pero si algún día conseguimos más medallas, serán solo una consecuencia”.

“La verdadera medalla será sacar a miles de niños de los malos caminos y demostrarles que su origen no determina su futuro. El deporte tiene algo que pocas cosas pueden lograr: nos une. No importa por quién votemos, nuestro color de piel, nuestra condición social o nuestras diferencias. Cuando un chileno representa a Chile, todos somos Chile”, continuó.

También hizo un llamado para compartir su mensaje y en la relevancia del deporte: “Por eso hago un llamado a todos: no dejemos que el deporte sea visto como un gasto. Porque invertir en deporte es invertir en nuestros niños, en nuestras familias, en nuestra salud, en nuestra seguridad y en el futuro de nuestro país”.

“El deporte no es un pasatiempo. El deporte es una herramienta para cambiar Chile. Si tú también crees que el deporte cambia vidas, comparte este mensaje. Que llegue a cada rincón de Chile”, cerró.