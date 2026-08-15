SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El cuestionamiento de Yasmani Acosta tras la idea parlamentaria de eliminar el Mindep: “El deporte cambia vidas”

    El medallista olímpico criticó la propuesta de Juan Antonio Urzúa, secretario del Partido Nacional Libertario, que aseguró que el Ministerio del Deporte "no sirve para nada".

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Yasmani Acosta salió al paso luego de la propuesta surgida desde el Partido Nacional Libertario (PNL) de eliminar el Ministerio del Deporte. El medallista olímpico escribió un contundente mensaje para cuestionar lo mencionado por Juan Antonio Urzúa, secretario del partido, que aseguró que la cartera “no nos sirve para nada”.

    “¿Para qué vamos a estar financiando el carrete ministerial? No tiene ningún sentido, vamos a tener un estado mucho más pequeño. Nos echamos al pecho el Ministerio del Deporte y tenemos más plata para destinarla a seguridad”, aseveró en el programa Sin Filtros.

    Hoy, el luchador respondió a través de su cuenta de Instagram: “Hoy no quiero hablar como deportista, quiero hablar como chileno. Hoy desperté con una noticia que me entristece y me preocupa: quieren cerrar el Ministerio del Deporte en Chile. ¿Seguimos pensando que el deporte es un pasatiempo?”, comenzó el Premio Nacional de Deporte en 2025.

    El deporte es trabajo, disciplina, salud, educación, oportunidades y futuro. Los deportistas entregamos años de nuestra vida, arriesgamos nuestros cuerpos, sufrimos lesiones y muchas veces terminamos nuestras carreras sin saber qué viene después. Y aun así, seguimos dejando el nombre de Chile en lo más alto”, añadió Acosta.

    El medallista de plata en París 2024 fue tajante y entregó detalles del proyecto que realiza: “Pero hay algo mucho más importante que una medalla: El deporte cambia vidas. Por eso estoy impulsando un proyecto para crear escuelas de talento deportivo para niños y jóvenes vulnerables, especialmente donde existen menos oportunidades”, indicó.

    Quiero que un niño que hoy está en riesgo de terminar en la calle pueda encontrar un gimnasio, un tatami, una pista o una piscina. Que encuentre disciplina, amigos, sueños y una oportunidad de construir un futuro distinto”, continuó.

    El mensaje de Yasmani Acosta

    Acosta envió un mensaje para apuntar en el crecimiento de la cultura deportiva del país: “Quiero más niños haciendo deporte, más familias involucradas, más cultura deportiva y más campeones representando a Chile. Pero si algún día conseguimos más medallas, serán solo una consecuencia”.

    La verdadera medalla será sacar a miles de niños de los malos caminos y demostrarles que su origen no determina su futuro. El deporte tiene algo que pocas cosas pueden lograr: nos une. No importa por quién votemos, nuestro color de piel, nuestra condición social o nuestras diferencias. Cuando un chileno representa a Chile, todos somos Chile”, continuó.

    También hizo un llamado para compartir su mensaje y en la relevancia del deporte: “Por eso hago un llamado a todos: no dejemos que el deporte sea visto como un gasto. Porque invertir en deporte es invertir en nuestros niños, en nuestras familias, en nuestra salud, en nuestra seguridad y en el futuro de nuestro país”.

    El deporte no es un pasatiempo. El deporte es una herramienta para cambiar Chile. Si tú también crees que el deporte cambia vidas, comparte este mensaje. Que llegue a cada rincón de Chile”, cerró.

    Más sobre:PolideportivoYasmani AcostaParís 2024Juegos OlímpicosPartido Nacional LibertarioMinisterio del DeporteMindepJuan Antonio Urzúa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Región Metropolitana registra hasta 27,2 mm de lluvia y mantiene alerta amarilla por evento meteorológico

    Migraciones lanza nuevo trámite de habilitación laboral: registra 4.800 consultas y 1.000 descargas en su primera jornada

    De la Espriella agradece a Netanyahu por apoyo tras terremoto en Colombia

    Hombre muere tras ser atacado con un objeto contundente en Cañete: PDI investiga el crimen

    Bancada PPD-IND acusa “retroceso a la inquisición” por propuesta que restringe acceso a la salud a condenados

    En busca de la reelección: Martínez destaca consolidación del FA en su presidencia y llama a avanzar “al siguiente paso”

    Lo más leído

    1.
    La despedida de Kast a una emocionada Duco: “Es un error que cualquiera puede cometer, pero hay normas exigentes”

    La despedida de Kast a una emocionada Duco: “Es un error que cualquiera puede cometer, pero hay normas exigentes”

    2.
    ¿Cuándo es? ¿Quién transmite? Revisa cómo ver la presentación de Alexis Sánchez en el Montreal

    ¿Cuándo es? ¿Quién transmite? Revisa cómo ver la presentación de Alexis Sánchez en el Montreal

    3.
    Técnico del Montreal revela su reacción al enterarse del fichaje de Alexis Sánchez

    Técnico del Montreal revela su reacción al enterarse del fichaje de Alexis Sánchez

    4.
    La Moneda cita a Duco en medio de malestar por su respuesta a la Contraloría ante denuncia de mal uso de auto fiscal

    La Moneda cita a Duco en medio de malestar por su respuesta a la Contraloría ante denuncia de mal uso de auto fiscal

    5.
    Claudio Bravo evoca el duro momento de Marcelo Díaz en la Copa Confederaciones: “Tengo el recuerdo de verlo destrozado”

    Claudio Bravo evoca el duro momento de Marcelo Díaz en la Copa Confederaciones: “Tengo el recuerdo de verlo destrozado”

    6.
    Gareca recuerda su etapa en la Roja y dispara contra Carlos Palacios: “La duda es si es un muchacho inteligente o no”

    Gareca recuerda su etapa en la Roja y dispara contra Carlos Palacios: “La duda es si es un muchacho inteligente o no”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Migraciones lanza nuevo trámite de habilitación laboral: registra 4.800 consultas y 1.000 descargas en su primera jornada
    Chile

    Migraciones lanza nuevo trámite de habilitación laboral: registra 4.800 consultas y 1.000 descargas en su primera jornada

    Hombre muere tras ser atacado con un objeto contundente en Cañete: PDI investiga el crimen

    Bancada PPD-IND acusa “retroceso a la inquisición” por propuesta que restringe acceso a la salud a condenados

    Capitalizar, no retirar, no endeudar
    Negocios

    Capitalizar, no retirar, no endeudar

    Ricardo Ffrench Davis: “El gran error de la izquierda es haber descuidado el crecimiento económico, pero el crecimiento no es bajar impuestos”

    La fórmula de Santander Consumer, la mayor firma de financiamiento automotriz del país, para crecer a tasas de dos dígitos

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia
    Tendencias

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    El cuestionamiento de Yasmani Acosta tras la idea parlamentaria de eliminar el Mindep: “El deporte cambia vidas”
    El Deportivo

    El cuestionamiento de Yasmani Acosta tras la idea parlamentaria de eliminar el Mindep: “El deporte cambia vidas”

    ¿Cuándo es? ¿Quién transmite? Revisa cómo ver la presentación de Alexis Sánchez en el Montreal

    Las Diablas tras su debut: “No hay que celebrar una derrota, pero hubo un muy buen trabajo ante las campeonas mundiales”

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda

    Jodie Comer: “Killing Eve permitió que la gente me viera desde muchas perspectivas diferentes”

    Soledad Fariña: “Para mí la poesía es un impulso que no se puede reprimir”

    De la Espriella agradece a Netanyahu por apoyo tras terremoto en Colombia
    Mundo

    De la Espriella agradece a Netanyahu por apoyo tras terremoto en Colombia

    Talibanes conmemoran cinco años de su regreso al poder y llaman a EE.UU. a reabrir su embajada

    Hezbolá exige al gobierno libanés suspender conversaciones con Israel tras ataques que dejaron al menos 11 muertos

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta