Cinco personas resultaron heridas producto de un tiroteo registrado en la Universidad Estatal de Virginia (VSU), tras lo cual el campus permanece en confinamiento, según informaron la propia universidad y la Policía de la VSU.

El hecho ocurrió cerca de la zona de Quad Annexes del campus. La policía universitaria y la policía del condado de Chesterfield se encuentran investigando lo ocurrido.

Según informó la policía del condado, al llegar al lugar los agentes encontraron a cinco personas con heridas de bala fuera de las residencias universitarias.

Las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales. Una de ellas, que inicialmente presentaba lesiones que ponían en riesgo su vida, se encuentra en estado crítico. Las otras cuatro personas sufrieron heridas que, de acuerdo con las autoridades policiales, no son consideradas potencialmente mortales.

Tiroteo en Universidad Estatal de Virginia deja cinco heridos y campus permanece confinado

La universidad informó en un comunicado que el tiroteo involucra a “varios sospechosos” y solicitó a la población evitar aproximarse a la zona.

El campus mantiene una amplia presencia de fuerzas del orden. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina del Alguacil del Condado de Hanover se encuentran prestando apoyo, según informó la policía del condado.

La Policía Estatal de Virginia remitió las consultas a la policía local, que lidera la investigación. Tanto la policía del condado como las autoridades del campus indicaron que entregarán más información durante la jornada.

Según datos del Gun Violence Archive, Estados Unidos ha registrado más de 500 tiroteos masivos en lo que va del año. La organización considera dentro de esa categoría aquellos incidentes en los que cuatro o más personas resultan muertas o heridas, sin incluir al tirador.

Entre otros episodios registrados en campus universitarios, en diciembre pasado al menos dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas en un tiroteo en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island.