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    Marruecos frena intento masivo de cruce irregular hacia Ceuta: hay 61 detenidos y 111 migrantes interceptados

    La tensión se concentró en la localidad marroquí de Castillejos, vecina a Ceuta, cuando la policía marroquí intervino en una vaguada del barrio de Cerámica para dispersar a cientos de personas que aguardaban para intentar el cruce.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Marruecos frena intento masivo de cruce irregular hacia Ceuta: hay 61 detenidos y 111 migrantes interceptados Jesús Torres / Europa Press

    Un operativo encabezado por las fuerzas de seguridad de Marruecos frustraron este sábado un intento de cruzar de forma irregular a la ciudad española autónoma de Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos.

    Según fuentes de seguridad marroquí citadas por Efe, la policía de aquel país interceptó a 111 migrantes, en su mayoría subsaharianos, que intentaron alcanzar la frontera de Ceuta alrededor del mediodía y han detenido a 61 personas por incitar a la migración ilegal.

    La tensión se concentró en la localidad marroquí de Castillejos, vecina a Ceuta, cuando la policía marroquí intervino en una vaguada del barrio de Cerámica para dispersar a cientos de personas que aguardaban para intentar el cruce.

    Desde aquel lugar, las autoridades dispusieron autobuses de traslados forzosos inmediatos hacia localidades del sur marroquí, como Uarzazat, a más de 800 kilómetros de la frontera

    La contundencia del operativo responde a la incursión masiva a nado a Ceuta el pasado julio, que dejó un saldo de 141 víctimas fatales en ambos lados de la frontera.

    Para evitar un escenario similar, la policía marroquí activó un contingente con helicópteros, drones y lanchas rápidas de la Marina Real, además de retenes en las rutas que conectan con Tetuán y Tánger.

    En paralelo, las autoridades desplegaron otro operativo en la localidad de Melilla, unos 400 kilómetros al este en el paso fronterizo de Beni Ansar. Sin embargo, no hubo incidentes y las cabinas de control de pasaportes operaron prácticamente vacías, según reportaron las autoridades.

    Asimismo, el repliegue se desplegó en el monte Gurugú. El enclave históricamente utilizado como campamento base por migrantes subsaharianos durante la última década, permanece bajo estricto control militar, sin rastros de los asentamientos precarios que solían poblar sus laderas.

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