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    Bombardeo israelí en Líbano deja siete fallecidos

    El ataque fue lanzado por aviones de combate enemigos y los equipos de rescate retiraron los escombros y trasladaron a los heridos al hospital.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Bombardeo israelí en Líbano deja siete fallecidos

    Al menos siete fallecidos dejó un bombardeo israelí en una vivienda al sur de Líbano este sábado, el peor ataque desde el acuerdo alcanzado en junio para frenar las hostilidades entre Israel y el grupo islamista Hezbolá.

    La Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA) precisó que fue “un ataque lanzado por aviones de combate enemigos contra una vivienda”. En paralelo, los equipos de rescate retiraron los escombros y trasladaron a los heridos al hospital.

    El lanzamiento de cohetes contra Israel de parte de Hezbolá, con apoyo a su aliado Irán, dio el pie inicial al conflicto entre ambas naciones en Medio Oriente el pasado marzo.

    Ante el ataque, Israel respondió con intensos ataques aéreos y una invasión terrestre que causaron la muerte de más de 4.300 personas, según las autoridades libanesas.

    Si bien el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán había provocado la disminución de la violencia en la región, Líbano sigue reportando ataques israelíes intermitentes que ocasionalmente han causado víctimas y demoliciones generalizadas de edificios civiles.

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