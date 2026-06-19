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    Israel y Hezbolá acuerdan un alto el fuego tras los ataques al Líbano

    Según información entregada a Reuters por un alto funcionario estadounidense, el cese de los combates se alcanzó luego de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegurara que las Fuerzas de Defensa de Israel habían atacado “con fuerza” a la milicia chiita.

    Por 
    Ignacio Vera
    Soldado de las FDI. Foto: archivo

    Según información de Reuters, Israel y Hezbolá acordaron un alto el fuego que comenzará a las 4p.m. hora local de este viernes, según información un alto funcionario estadounidense que habló en condición de anonimato a la agencia.

    Hezbolá e Israel acordaron un alto el fuego”, habría declarado el funcionario, añadiendo que los negociadores de Estados Unidos y Catar alcanzaron el acuerdo con la ayuda de Irán.

    Esto, habría ocurrido tras los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) al territorio libanés. Al respecto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este viernes que el Ejército israelí atacó “con fuerza” al partido-milicia chií Hezbolá en lo que describió como una “respuesta” a la muerte de cuatro militares israelíes en un ataque en el sur de Líbano, antes de resaltar que “Israel no tolerará ataques a sus soldados o a sus territorios”.

    “Tras el ataque criminal por parte de Hezbolá, que es una flagrante violación del alto el fuego, ordené a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que atacaran con fuerza a Hezbolá”, ha dicho, al tiempo que ha resaltado que las tropas israelíes “atacaron más de 80 objetivos terroristas y eliminaron a decenas de terroristas” en estos bombardeos contra el sur de Líbano.

    En esta misma línea se ha expresado el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, quien -según Europa Press- sostuvo que los últimos ataques “eliminaron a decenas de terroristas en bastiones de Hezbolá” en el sur de Líbano. “No permitiremos daños a nuestros soldados y ciudadanos, y cualquier violación del alto el fuego por parte de Hezbolá será respondida con una gran fuerza”, adviritó.

    “Las FDI permanecerán en la zona de seguridad en Líbano, desde la costa hasta la altura del castillo de Beaufort, para proteger a las comunidades del norte, acabar con las amenazas y destruir la infraestructura terrorista en la zona, tanto sobre el terreno como subterránea”, apuntó el secretario de Defensa de Israel en redes sociales.

    Sin embargo, luego de estos combates y las declaraciones de los altos cargos israelíes, el oficial norteamericano consultado por Reuters habría confirmado un alto al fuego inmediato entre Israel y el grupo armado chií. “Entendemos que, tras el intercambio de disparos ocurrido hoy, Israel y Hezbolá mantienen un alto el fuego”, afirmó.

    Más sobre:IsraelLíbanoNetanyahuAlto al fuegoMundo

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