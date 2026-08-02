Irán asegura que acuerdo con Omán para definir nueva ruta marítima en estrecho de Ormuz está en “fase final”

A poco más de cinco meses del inicio del conflicto en Medio Oriente, Irán anunció este domingo que las conversaciones con Omán para reorganizar el tránsito de navegación en el estrecho de Ormuz entraron en su etapa final.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que ambos países avanzan hacia un entendimiento que modificará el funcionamiento del paso marítimo y que se encuentra en su “fase final”.

Desde Teherán, además, advirtieron que “el estrecho de Ormuz no volverá a su estado anterior bajo ninguna circunstancia”, en referencia al régimen de navegación vigente antes del conflicto.

Por su parte, el vocero de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, señaló que las delegaciones de ambos países están próximas a acordar un corredor alternativo.

“Vamos a llegar a un acuerdo sobre una ruta aceptable para ambas partes, que respete los derechos soberanos y resguarde nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad”, sostuvo en una entrevista con la televisión estatal.

De acuerdo con las autoridades iraníes, el nuevo trazado reemplazaría los corredores utilizados actualmente y buscaría compatibilizar las necesidades de navegación con las exigencias de seguridad y soberanía de Teherán y Mascate.

La Cancillería iraní recalcó que las negociaciones tienen carácter bilateral y que no involucran a terceros. “Las conversaciones entre Irán y Omán no conciernen a la otra parte”, señaló en un comunicado.

Desde el fin del memorándum de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, Teherán ha reforzado su control sobre la zona y ha utilizado su posición estratégica como herramienta de presión frente a Estados Unidos y sus aliados.

El anuncio se produjo luego de que Teherán rechazara declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una eventual reapertura del estrecho. Autoridades iraníes y medios cercanos a la Guardia Revolucionaria aseguraron que las condiciones operativas permanecen sin cambios.