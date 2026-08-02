La lucha palmo a palmo de LarrainVial y Credicorp por el mercado andino

Fueron dos caminos distintos, pero tanto en el caso de Credicorp Capital como en el de LarrainVial, la apuesta fue convertirse en un actor clave en el mercado de capitales de la región andina, cuando en la década del 2010 la internacionalización fue la tónica de la expansión de las compañías de Chile, Perú y Colombia.

En 2012 se concretaron una serie de transacciones. La brasilera BTG Pactual cerró la compra de Celfin Capital, mientras que IM Trust fue adquirido por Credicorp.

Bajo el Grupo Credicorp -que en 2025 logró ganancias por US$2 mil millones y a junio de este año su valor en bolsa llegaba a US$ 36.882 millones- se encuentra Banco de Crédito del Perú (BCP), la mayor entidad crediticia del país, Prima AFP, la plataforma de medios de pago Yape y Tenpo Bank, y Credicorp Capital.

En 2012 obtuvo la aprobación regulatoria para concretar la adquisición del 51% de la corredora colombiana Correval por US$76 millones, la mayor firma del sector. Y ese mismo año completó la adquisición en Chile del 60,6% de IM Trust, por unos US$112 millones.

La apuesta de la compañía peruana, controlada por la familia Romero, le ha permitido alcanzar una posición relevante en la región. Sin embargo, en Chile su lugar en el ranking de corredoras dista del que alcanza en otros países. Si en 2012 IM Trust terminó sexta, con un 5,85% del total transado en acciones, entre enero y junio de este año está en la octava posición con un 4,72%.

La historia es distinta en Perú. Según información de Nuam, entre enero y junio el monto transado en acciones por Credicorp Capital SAB implicó una participación de mercado de 27,62%, intermediando en el periodo US$1.612 millones.

El segundo lugar es ocupado por Grupo Coril (14,91%), Seminario CIA SAB (13,29%), y en la cuarta posición se ubicó la chlena LarrainVial, con 11,61%.

En Colombia, la disputa es más estrecha: Credicorp Capital lidera con un 19,76% del mercado, seguido por LarrainVial Colombia con 18,56% y, en tercer lugar, Valores Bancolombia, con 17,12%.

A junio de este año, en Chile LarrainVial lidera el ranking de montos transados en acciones, con una participación de mercado de 24,14% entre enero y junio, totalizando US$13.461 millones, seguido por BTG (17,12%) y Banchile (9,93%).

En 2025, LarrainVial Corredora de Bolsa cerró con ganancias por $14.462 millones, mientras que la administradora de fondos alcanzó los $11.500 millones.

Credicorp y LarrainVial son las entidades mejor posicionadas en la región andina, pero también existen otros actores. BTG Patual es la segunda mayor intermediaria en Chile con un 17,12%, mientras que en Colombia es el cuarto con 12,8% y en Perú la séptima, con 4,69%. En tanto, Renta4 en Chile tiene un 1% de participación y un 1,42% en Perú, mientras que la colombiana Sura tiene un 0,06% en Chile y 2,49% en Perú.

Y próximamente, la chilena Vector Capital -sexta en Chile con un 5,36% del mercado accionario- iniciará las operaciones de su corredora en Colombia, lo que esperan concretar durante este segundo semestre. “Para nuestro modelo de negocios, donde el tamaño lo medimos en personas/habitantes como primera variable y luego en riqueza o AUM (asset under management), Colombia es más atractivo que Perú y el resto de los países de Latinoamérica”, dice Pablo Kuhlental, presidente de Vector Capital.

Crecer en la región

El crecimiento de los bancos de inversión a nivel regional se produjo en momentos en que las bolsas de Perú, Colombia y Santiago hacían esfuerzos por integrarse.

El Mercado Integrado Latinoamericano, conocido como Mila, arranco en 2011 y prometía hacer fluir con mayor facilidad las inversiones entre Perú, Colombia y Chile a través de un sistema que permitía a una intermediaria chilena poner órdenes en alguno de los tres países, y viceversa. Sin embargo, la iniciativa no dio los frutos esperados y, en 2018 empezó a gestarse la integración completa de las tres bolsas. En 2023 se lanzó oficialmente Nuam, holding bajo la cual, finalmente, se agrupó la propiedad de las tres plazas.

En ese contexto, LarrainVial se expandió hacia Perú en 2011 y Colombia en 2013, pero lo hizo sin adquirir ninguna compañía. Y a diferencia de Chile, donde tiene una amplia red de clientes personas naturales, la firma allá tiene como foco de negocios trabajar con inversionistas institucionales.

Cada una de las corredoras en los tres países tiene su gerente general, pero la gestión de las inversiones está centralizada en Andrés Urzúa, gerente general de LarrainVial Corredora de Bolsa.

A pesar de que ambas compañías han logrado alcanzar una posición relevante, la apuesta es que, bajo Nuam, la región andina cobre mayor visibilidad.

“La dinámica de los tres mercados son completamente distintas. Chile, por lejos, es el mercado andino más profundo. Y en Perú tenemos una posición bastante sólida, porque somos parte del grupo financiero más grande de la región andina”, dice José Manuel Baeza, Head Mercado de Capitales Chile de Credicorp.

En Chile, el monto transado en el mercado accionario llegó a US$35.169 millones en el primer semestre, mientras que en Colombia sumó US$9.398 millones y en Perú, US$2.948 millones.

Baeza recuerda que “Correval siempre fue una operación muy sólida, la operación se ha enfocado en mantener esa posición de liderazgo, diversificando muchas ofertas de valor en términos de productos, segmentos de productos”, agrega.

Baeza sostiene que en Chile tienen “un plan de inversión bastante agresivo, queremos crecer, queremos atacar a largo plazo y queremos ser relevantes en todo ámbito de negocio en el participemos. Nuestro compromiso con el país y con la operación es de largo plazo. En ese sentido, las corredoras de bolsa no son solamente el negocio transaccional de acciones. En ese sentido, nos hemos focalizado los últimos años en una estrategia local mucho más orientada en crecer en segmentos donde sí creemos que podemos aportarle un valor”.

Mayor liquidez

Más allá de la competencia por convertirse en el mayor actor regional, en ambas intermediarias coinciden en la necesidad de hacer crecer el mercado, pues aún existe un problema de liquidez que dificulta el ingreso de grandes fondos extranjeros a la región. Las dos compañías son, finalmente, grandes actores en un mercado accionario pequeño.

Las transacciones diarias en promedio en la región andina rondan los US$ 250 millones, lejos de los US$ 4 mil millones de Brasil. Y en Perú la liquidez ha disminuido: tras la serie de retiros de fondos previsionales desde la pandemia, los activos bajo gestión de las AFP pasaron de US$170 mil millones a US$50 mil millones. En Chile, los tres retiros de fondos previsionales sumaron US$50 mil millones.

Por eso, tanto LarrainVial como Credicorp siguen de cerca los esfuerzos de Nuam. La semana pasada, la holding lanzó la nueva plataforma transaccional en Chile -que ya está operativa en Colombia y Perú-, con lo cual busca unificar la infraestructura de negociación de las tres plazas. En tanto, en septiembre de este año el Ipsa pasará a ser gestionado por el MSCI, algo que ya ocurre desde el año pasado en los otros dos países de la región andina.

Andrés Urzúa señala que “la historia reciente de nuestra región demuestra que incluso frente a importantes desafíos, las empresas y los mercados de Chile, Perú y Colombia han sabido adaptarse, innovar y crear valor. Han sido años difíciles y de mucha resiliencia, pero vemos con optimismo lo que viene. Entendemos nuestro rol como el de un habilitador del crecimiento, conectando oportunidades con capital y contribuyendo al desarrollo de mercados de capitales cada vez más profundos y relevantes”.

Pablo Vásquez R.

Según Baeza, Credicorp tiene una posición de liderazgo en los tres países y “vemos con muy buenos ojos los cambios que está impulsando (Nuam), porque como bolsas, las tres separadas somos mucho menos que las tres juntas. En los últimos años los países andinos, por separado, ha perdido presencia en el MSCI y el FTSE. Y la verdad, así como se está comportando el mundo y el apetito de los inversionistas globales, si como mercado no hacíamos algo, era difícil revertirlo”.

“Estamos convencidos de que atraer inversión y fortalecer la confianza en nuestros mercados no solo beneficia a las compañías, sino que también impulsa el crecimiento económico y el progreso real de nuestros países”, agrega Urzúa.