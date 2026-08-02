Dónde y a qué hora ver a Deportes Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este domingo finaliza la Fecha 17 de la Liga de Primera, donde uno de los primeros cruces del día enfrenta a Deportes Concepción contra Universidad Católica.

El León de Collao viene de alzarse por 2-0 ante O’Higgins, mientras que los Cruzados tuvieron un último empate a 3 con Deportes La Serena.

Cuándo juega Deportes Concepción vs. UC

El partido de Deportes Concepción contra la Universidad Católica es este domingo 2 de agosto a las 12:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción para este compromiso.

Dónde ver a Deportes Concepción vs. UC

El partido de Deportes Concepción contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.