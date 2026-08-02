Dónde y a qué hora ver a Deportes Concepción vs. Universidad Católica en TV y streaming
Los Lilas reciben a los Cruzados este domingo por la Liga de Primera.
Este domingo finaliza la Fecha 17 de la Liga de Primera, donde uno de los primeros cruces del día enfrenta a Deportes Concepción contra Universidad Católica.
El León de Collao viene de alzarse por 2-0 ante O’Higgins, mientras que los Cruzados tuvieron un último empate a 3 con Deportes La Serena.
Cuándo juega Deportes Concepción vs. UC
El partido de Deportes Concepción contra la Universidad Católica es este domingo 2 de agosto a las 12:30 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción para este compromiso.
Dónde ver a Deportes Concepción vs. UC
El partido de Deportes Concepción contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.
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