Corea del Sur registra récord histórico de temperatura con 42,5 °C en medio de intensa ola de calor. Imagen referencial.

La ciudad de Yangsan, en el sudeste de Corea del Sur, registró este domingo una temperatura máxima de 42,5 grados Celsius, estableciendo un nuevo récord nacional en medio de una ola de calor que afecta al país.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el registro se produjo tras cinco días consecutivos con temperaturas superiores a los 40 °C.

Gran parte del país, de 51 millones de habitantes, se mantiene bajo alertas por calor, con varias ciudades registrando temperaturas sobre los 30 °C.

El servicio meteorológico surcoreano, que lleva registros de temperatura desde 1904, llamó a la población a “suspender inmediatamente toda actividad al aire libre”, debido a los riesgos asociados a la intensidad de la ola de calor.

Corea del Sur registra récord histórico de temperatura con 42,5 °C en medio de intensa ola de calor. Sergio Amiti

Según ese organismo, el promedio anual de días con olas de calor en Corea del Sur se ha más que duplicado en los últimos cinco años, pasando de ocho días en la década de 1970 a 19 días en la actualidad.

El reporte agrega que científicos advierten que los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, son cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático provocado por la actividad humana. Asimismo, señala que este año se suma el regreso de El Niño, fenómeno que eleva la temperatura de la superficie del océano Pacífico y que suele producirse cada dos a siete años.

Gobierno declara alerta

Debido a la intensidad del calor, el Gobierno de Corea del Sur declaró el segundo nivel de alerta en el centro de respuesta ante desastres, según informó la oficina de la primera ministra, Han Seong-sook, a través de la red social X.

La decisión fue adoptada por “la intensificación de la ola de calor y la preocupación por los daños causados por la sequía en algunas regiones”, indicó el comunicado.

La primera ministra ya había instado el pasado viernes a la población a evitar, en lo posible, las actividades al aire libre durante las horas del mediodía y mantenerse alerta frente a la situación.

Las autoridades meteorológicas surcoreanas advirtieron que las temperaturas inusualmente altas continuarán durante toda la próxima semana.