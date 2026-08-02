Cuatro imputados a prisión preventiva por tráfico de drogas y asociación criminal en San Bernardo

Cuatro imputados quedan en prisión preventiva tras investigación por tráfico de drogas y asociación criminal en San Bernardo

La Fiscalía de San Bernardo informó que cuatro imputados quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por los delitos de tráfico de drogas y asociación criminal para el tráfico de drogas, en el marco de una investigación desarrollada junto a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones.

El fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson, señaló que el pasado 30 de julio de 2026 la Fiscalía y la Bicrim ejecutaron de manera simultánea la entrada y registro de 21 domicilios, principalmente en la comuna de San Bernardo, procedimiento que permitió la detención de cinco personas.

Según indicó el persecutor, durante los allanamientos se incautaron distintas drogas, entre ellas ketamina, cocaína, marihuana y pasta base de cocaína, además de 44 millones de pesos en efectivo en billetes de diversa denominación, especies de lujo, varios vehículos, armas de fuego y municiones.

Martinson agregó que los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Bernardo, donde se realizó el control de detención y la formalización.

Posteriormente, el tribunal decretó la prisión preventiva de cuatro imputados por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, fijando además un plazo de investigación de 200 días.

Cuatro imputados quedan en prisión preventiva tras investigación por tráfico de drogas y asociación criminal en San Bernardo

Investigación se extendió por cerca de un año

Por su parte, el jefe de la Bicrim de San Bernardo, subprefecto Ariel Ramírez Cantero, indicó que la investigación se desarrolló durante alrededor de un año, período en el que se logró identificar a los líderes de la organización, su composición, la forma en que operaba y los puntos donde realizaba la venta de droga.

El oficial agregó que, de acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, la organización estaba conformada principalmente por un clan familiar, cuyos integrantes contaban con personas encargadas de la venta de droga al menudeo.

Asimismo, señaló que los allanamientos permitieron incautar alrededor de 10 kilos de droga, compuesta por pasta base de cocaína, cocaína base y marihuana prensada, además de una pistola semiautomática con un cargador extendido, cerca de 250 cartuchos calibre 9 milímetros y aproximadamente 5 millones de pesos en monedas de 100 y 500 pesos, lo que, según indicó, demuestra “el gran flujo de venta que tenían estas personas”.

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