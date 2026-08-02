A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Huachipato en TV y streaming
Azules y Acereros se enfrentan en el Estadio Nacional por la Liga de Primera.
Este domingo Universidad de Chile se enfrenta a Huachipato, en el marco del último partido programado por la Fecha 17 de la Liga de Primera.
El cuadro azul vienen de alzarse por 2-1 ante Audax Italiano, mientras que los Acereros tuvieron un último empate a 3 con Cobresal.
Cuándo juega U de Chile vs. Huachipato
El partido de Universidad de Chile contra Huachipato es este domingo 2 de agosto a las 17:30 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos para este compromiso.
Dónde ver a U de Chile vs. Huachipato
El partido de Universidad de Chile contra Huachipato se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.
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