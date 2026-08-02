Irán vuelve a desmentir a Trump y asegura que no hay acuerdo alguno sobre Ormuz.

Responsables políticos y militares iraníes han salido en las últimas horas a desmentir el último mensaje enviado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la presunta reapertura del estrecho de Ormuz, al asegurar que no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo sobre el estratégico paso.

“Simplemente es falso”, señalaron fuentes del equipo negociador iraní a la agencia semioficial del país, Fars, que también recibió el desmentido de responsables militares bajo el anonimato. “Mientras continúen los actos hostiles y maliciosos de Estados Unidos, el estrecho seguirá cerrado”, agregaron.

La agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, también desmintió el mensaje enviado por Trump hace unas horas, en el que explicaba que había decidido suspender las últimas operaciones contra Irán, a petición de Teherán, con vistas a la posible reapertura del estrecho.

De hecho, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, comunicó el sábado por la noche a su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, que la situación en Ormuz no ha cambiado un ápice y que su país está preparado para responder a cualquier ataque norteamericano.

La conversación con el diplomático saudí, a su vez, fue reproducida por el príncipe heredero del reino árabe, Mohamed bin Salmán, en la llamada telefónica que tuvo con Trump este domingo.

Rusia apunta a declaraciones contradictorias

Rusia, aliada iraní, ha expresado de un tiempo a esta parte su frustración con el devenir de las negociaciones como demuestran las declaraciones formuladas este domingo en redes sociales por su representante permanente ante la ONU, Mijail Ulyanov.

“Aquí empieza a haber demasiadas declaraciones contradictorias sobre la búsqueda de un acuerdo, y la mayoría proceden de Washington”, dijo el diplomático ruso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el sábado que decidió cancelar un ataque militar contra la República Islámica de Irán, luego de que -según afirmó- Teherán y otros países de Medio Oriente habrían solicitado suspender cualquier ofensiva tras alcanzar un acuerdo preliminar destinado a reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la amenaza nuclear iraní.