Irán advierte a países que cooperen con EE.UU. y amenaza con endurecer el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Irán acusó a Estados Unidos de acelerar la escalada de la guerra en Medio Oriente y advirtió a los países de la región sobre los peligros que implica la cooperación militar con el país americano liderado por Donald Trump.

A través de un comunicado difundido por la agencia Tasnim, el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, Ali Abdolahi, señaló que “los países musulmanes deben reconsiderar su cooperación y colaboración con Estados Unidos. De lo contrario, cualquier país que se convierta en el escudo defensivo de la criminal y agresora Estados Unidos arderá en el fuego de la guerra”.

En ese sentido, el militar iraní enfatizó que Washington “sigue, con una aceleración creciente, el camino de una escalada generalizada de la guerra regional”. El objetivo, según Abdolahi, es “expandir y consolidar un dominio ilegítimo sobre toda la región”.

Adicionalmente, el líder iraní sostuvo que Estados Unidos utiliza “el capital, la riqueza, las infraestructuras vitales y los recursos estratégicos” de los países de la región como “escudo defensivo para su desgastado ejército” y, a la vez, para fortalecer “la maquinaria de guerra y seguridad” de Israel.

El comandante también resaltó que la República Islámica y el Eje de la Resistencia alteraron el “equilibrio de poder” en la región, lo que habría llevado a Estados Unidos e Israel a librar la guerra “desde detrás de las trincheras de los países musulmanes”, lo que trasladó el costo del conflicto a los Estados vecinos.

Las declaraciones se enmarcan en las crecientes ofensivas entre Teherán y Washington -a raíz del quiebre del memorándum de entendimiento hace poco más de un mes-, el bloqueo naval estadounidense sobre puertos y buques iraníes y el cierre del estrecho de Ormuz de parte de Irán.

Además, Teherán atacó previamente bases militares estadounidenses en países como Kuwait, Baréin y Jordania en respuesta a ofensivas estadounidenses.

Cierre del estrecho de Ormuz

En esa misma línea, Irán advirtió que podría endurecer el cierre del estrecho de Ormuzy bloquear otros pasos marítimos si Estados Unidos mantiene el cerco naval.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Bagher Zolgadr, indicó a Tasnim que “el bloqueo naval y la escalada bélica del régimen estadounidense reforzará el cierre del estrecho de Ormuz y también provocará el cierre de otros estrechos y puntos de estrangulamiento”.

Adicionalmente, Zolgadr señaló que “el precio de ello lo pagarán la economía mundial y el mercado energético”.

Un alto funcionario de seguridad iraní, citado por la agencia, sostuvo que las Fuerzas Armadas iraníes “han demostrado, tanto durante la guerra de 40 días como en su continuación durante las últimas semanas, que tienen tanto la capacidad como la voluntad” de ejecutar dichas operaciones.