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    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming

    Los Albos visitan el Estadio Sausalito este fin de semana.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming. Foto referencial de archivo ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Continúan los cruces por la Liga de Primera 2026 y este sábado Everton recibe la visita de Colo Colo, en el marco de la Fecha 17.

    Los locales llegan tras un empate a 1 con Unión La Calera, mientras que el Cacique se presenta después de vencer por 3-1 ante Deportes Limache y como líder de la tabla de posiciones.

    Cuándo juega Everton vs. Colo Colo

    El partido de Everton contra Colo Colo es este sábado 1 de agosto a las 15:00 horas.

    Los clubes se miden en el Estadio Sausalito de Viña del Mar para este compromiso.

    Dónde ver a Everon vs. Colo Colo

    El partido de Everton contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    La cobertura online del cruce de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraLiga de Primera 2026Colo ColoEvertonColo Colo - EvertonColo Colo vs EvertonEverton vs Colo ColoEverton - Colo ColoA qué hora juega Colo ColoCuándo juega Colo ColoDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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