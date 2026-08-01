A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Continúan los cruces por la Liga de Primera 2026 y este sábado Everton recibe la visita de Colo Colo, en el marco de la Fecha 17.

Los locales llegan tras un empate a 1 con Unión La Calera, mientras que el Cacique se presenta después de vencer por 3-1 ante Deportes Limache y como líder de la tabla de posiciones.

Cuándo juega Everton vs. Colo Colo

El partido de Everton contra Colo Colo es este sábado 1 de agosto a las 15:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Sausalito de Viña del Mar para este compromiso.

Dónde ver a Everon vs. Colo Colo

El partido de Everton contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online del cruce de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.