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    El presidente de Australis embiste de nuevo contra Isidoro Quiroga y aborda la situación de la salmonera

    El presidente de Australis Seafoods, Yonggun Huang, mantiene la dura ofensiva legal y penal contra Isidoro Quiroga por la venta de la salmonera. “Este no es un caso entre privados, está en juego la garantía que Chile le entrega a los inversionistas”, dice. Tambián afirma que, tras severos ajustes operativos y años de millonarias pérdidas, la firma volverá a cifras azules el próximo año.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Presidente de Australis, Juan Pizarro.

    El brazo agrícola del grupo Legend Holding -el mismo detrás de Lenovo- encomendó al abogado Yonggun Huang (42) levantar el rumbo de la salmonera Australis Seafoods, en medio de un fuerte conflicto legal con el anterior dueño de la firma: el empresario chileno Isidoro Quiroga.

    La gigante china acusa a Quiroga, a sus familiares y a su antiguo círculo de ejecutivos de haber orquestado una millonaria estafa durante la compraventa de la compañía, operación concretada en 2019 por US$ 921 millones.

    Joyvio sostiene que la antigua administración ocultó deliberadamente, y durante el proceso de due diligence, una política sistemática de sobreproducción de salmones que vulneraba los límites exigidos por la normativa. Esta maniobra, acusan, habría inflado artificialmente los resultados financieros y el valor de la empresa, induciendo a la asiática a pagar un millonario sobreprecio por una firma que internamente estaba expuesta a gravísimas multas por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

    A la disputa por el fraude en la venta se suma ahora un nuevo capítulo en tribunales. Luego de que un tribunal arbitral condenara en 2025 al empresario chileno a restituir alrededor de US$ 300 millones a los asiáticos, el 24 de junio la Corte de Apelaciones le dio la razón a Quiroga y anuló el fallo arbitral. Joyvio volvió a acudir al CAM Santiago para iniciar un nuevo proceso arbitral.

    Presidente de Australis, Juan Pizarro.

    En Chile, Huang adoptó el nombre occidental de “Juan Pizarro”. Se unió al grupo Joyvio en octubre de 2021 como director legal y jefe del Departamento de Gestión de Operaciones Internacionales, y entró al directorio de la filial Australis Seafoods a principios de 2022, cuando llegó a Chile. Desde abril de 2024, Huang es presidente del directorio. Reside gran parte del año en Chile liderando la estrategia de la empresa, principalmente desde las oficinas de Puerto Varas y las operaciones en el sur del país.

    “La decisión de la Corte de Apelaciones no es la que esperábamos, a juicio de la Corte el laudo tenía un defecto de forma y se ha anulado, y lo que corresponde ahora es que el arbitraje se reanude, que es lo que está ocurriendo. La Corte solo estableció que el tribunal se pronunció sobre algo distinto de lo pedido, pero es un tema técnico, no de fondo. De hecho, el arbitraje señaló que el grupo Quiroga nos ocultó información para elevar el precio de venta y eso nunca fue contradicho por el fallo de la Corte de Apelaciones”, insiste el presidente de Australis Seafoods en declaraciones por escrito.

    En la arista penal, el pasado 6 de julio la jueza Ximena Rivera del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago citó a las partes a una audiencia de apercibimiento de cierre de la investigación para el 14 de agosto. Joyvio está pendiente de aquel momento.

    “Más allá del arbitraje, que se reanudó, existe próximamente un hito legal muy relevante en la arista penal, en la cual los vendedores están formalizados por graves delitos, como estafa y administración desleal. Se viene una audiencia crucial, que esperamos marque un hito respecto a la seriedad con la cual las instituciones chilenas garantizan un trato igualitario a inversionistas extranjeros. El Ministerio Público decidió formalizar a los vendedores de Australis por graves delitos debido a los elocuentes antecedentes que existen, por lo que esperamos que se siga avanzando hasta que se acredite la verdad y se haga justicia”, sostuvo.

    “El Ministerio Público tiene en sus manos una investigación que es emblemática. Este no es un caso entre privados, está en juego la garantía que Chile le entrega a los inversionistas. Por ello, confiamos en que un juicio justo es la instancia que podrá determinar quién obró de manera correcta y quién no, cometiendo delitos y denostando la merecida reputación que prestigia al empresariado chileno, afectando a nuestro país y sus instituciones. Existe una enorme cantidad de evidencia que hemos puesto a disposición del Ministerio Público, mucha de ella incluso después de la formalización de los querellados. No pedimos un trato especial ni diferenciado, sino imparcialidad de las instituciones, porque el buen desarrollo de un país y la confianza que da a los inversionistas depende también del correcto funcionamiento de la justicia“, explica el ejecutivo.

    Presidente de Australis

    Cifras azules

    Joyvio invirtió US$ 921 millones en 2019 en la empresa. Según el relato del ejecutivo, tras constatar que existía una importante sobreproducción histórica en Australis, la compañía presentó una autodenuncia por sobreproducción ante la Superintendencia de Medio Ambiente en octubre de 2022.

    “En ese momento iniciamos la ejecución de un violento ajuste productivo que combinó el cumplimiento estricto de los límites autorizados, más el cumplimiento de los Programas de Cumplimiento presentados a la SMA, los que incorporan la compensación en el tiempo de más de 120 mil toneladas. Con eso, la producción de los últimos años ha sido inferior a 50 mil toneladas, correspondiendo a los niveles más bajos para Australis en los últimos 10 años, incluso menor que en 2015, y representando más de un 50% de reducción respecto al período 2020-2022″. Para 2026, apunta el ejecutivo, la empresa espera cosechar entre 52 y 54 mil toneladas.

    “Los últimos 3 años, desde el inicio del ajuste, han sido años de cuantiosas pérdidas para la compañía, promediando US$70 millones anuales. Estas pérdidas se explican por el costo de los ajustes productivos iniciados el segundo semestre de 2022 y por la ineficiencia operacional producto de operar a menor escala con los programas de cumplimiento en ejecución, en todos los niveles de la cadena de valor, especialmente en las áreas de engorda, plantas de procesamiento y estructura de la organización“, añadió.

    Huang sostuvo que llevan adelante un complejo plan de racionalización y adecuación de sus operaciones a nuevos niveles de producción, el cual ya está generando frutos. “Lamentablemente ha implicado el despido de más de 1.500 colaboradores directos, el cierre de una planta de procesos en Magallanes, así como el cierre de pisciculturas y centros de cultivo en las regiones XI y XII”, enumeró.

    El presidente de la empresa afirmó que Australis Seafoods espera volver a registrar cifras positivas el próximo año. “Ya este año 2026 estamos volviendo a cifras azules a nivel operacional. Hoy podemos afirmar que la etapa más difícil del proceso de ajuste ya quedó atrás. Ahora nuestro principal objetivo es consolidar la recuperación operacional, fortalecer la eficiencia y seguir construyendo una empresa sostenible y plenamente alineada con las exigencias regulatorias”.

    El ejecutivo afirma que el controlador de Australis no tiene planes para vender la compañía. “En absoluto, pese a que tras la compra de la empresa hemos debido inyectar financiamiento desde la matriz de más de US$ 500 millones principalmente debido al impacto financiero, comercial y laboral que ocasionó el tema de la sobreproducción diseñado por los antiguos accionistas. Nuestro grupo tiene la capacidad financiera y el compromiso para sostener esta compañía en el largo plazo. Australis es un activo relevante para Joyvio, cuenta con un equipo sólido y confiamos en que tiene un futuro importante”, finalizó.

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