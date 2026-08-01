El libro recomendado: Claudio Magris y tres vidas salvajes al fin del mundo

Cruz del sur

Claudio Magris

Anagrama

“Como tantos otros, él también sería un gringo, un hombre sin muertos en América”. Así habla el formidable escritor italiano Claudio Magris de la vida de Janez Benigar (o Juan Benigar), un “gringo esloveno, criollo araucano” que, siendo ingeniero y lingüista, llegó a la Argentina en 1908 huyendo de la “civilización” europea. Ese concepto —el de arrancar de la vieja Europa y de lo conocido para abrazar un comienzo desde cero en lo agreste— es el que define a Cruz del Sur, su nuevo libro. El triestino dirige ahora su mirada hacia el hemisferio sur para contar tres vidas verdaderas e improbables, tres destinos excéntricos y heroicos que confluyeron en la Patagonia, la Araucanía y Tierra del Fuego, como en un Far West del fin del mundo. No es un libro de viajes convencional ni un ensayo académico: es prosa de pensamiento, esa mezcla magistral de erudición, narración y reflexión que caracteriza su obra. Las tres biografías son fascinantes. Benigar se casó con Sheypukíñ, una mujer mapuche, tuvo numerosos hijos, vivió en wigwams, estudió las lenguas y culturas indígenas, y soñó comunidades utópicas basadas en la armonía familiar y el trabajo manual. Magris lo retrata como un “cacique bueno” por elección ética, un intelectual quijotesco que encuentra su patria entre los mapuches. También rescata la historia de un hombre tratado como un loco: Orélie-Antoine de Tounens, un abogado francés delirante quien se autoproclamó rey de la Araucanía y la Patagonia. Un “reino” imaginario, con una opereta constitucional. Magris mezcla ironía y compasión ante esta monomanía utópica: la de un hombre impermeable a las derrotas que encarna la tendencia humana a proyectar mitos sobre geografías remotas. Su absurda sucesión llega hasta hoy. Pero el volumen también tiene espacios sombríos, como la historia de sor Angela Vallese, monja piamontesa que se entregó en alma y vida a los yámanas de Tierra del Fuego, un pueblo en extinción. Fundó hospitales y escuelas, denunció el exterminio cometido en nombre de la “civilización” y luchó contra la muerte mientras veía desaparecer una cultura. Magris reflexiona aquí sobre la violencia colonial y los límites de la experiencia humana. Cruz del Sur es uno de los libros más bellos y emocionantes de Magris: habla de utopías fracasadas, delirios, la patria elegida y los confines del ser humano. Un testimonio de que la literatura sigue sorprendiendo cuando rescata lo improbable para entender lo universal. Un imperdible de la no ficción literaria.