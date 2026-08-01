Apogeo y decadencia de Macondo: cómo es la segunda parte (y final) de Cien Años de Soledad

Bárbara Enríquez, diseñadora de producción de la serie Cien años de soledad, reconoce que la primera temporada fue hecha bajo la enorme presión de estar adaptando un clásico de la literatura del siglo XX y con el vértigo causado por desconocer si el público la recibiría con entusiasmo o con frialdad.

Tras años en que la posibilidad de ver a Macondo y a los Buendía en la pantalla semejaba una utopía –debido a otros intentos no llegaron a puerto–, la ficción de Netflix lanzó sus ocho episodios en diciembre de 2024 y, para alivio de la plataforma y creadores, la recepción fue favorable. Eso pavimentó el camino para facturar el segundo ciclo con mayor confianza y determinación, asegura Enríquez a Culto, parte clave de la creación y ejecución del proyecto filmado íntegramente en Colombia.

Mauricio González A - @MauroGon,Mauricio González A - @MauroGon,Mauricio González A - @MauroGonzalezA

“Sin duda, la segunda fue un acto de responsabilidad, de continuar con ese mismo camino y mejorarlo, de ser posible. Y yo creo que sí lo logramos. Creo que justamente esta confianza nos dio chance de poder todavía llegar más lejos con la segunda. Y creo que se nota, pues ya lo verán”, plantea a través de videollamada.

El resultado de ese trabajo se podrá ver a nivel global a partir del próximo miércoles 5, cuando el servicio de streaming estrene siete capítulos de la segunda entrega (el octavo y final final llegará a fin de mes, el miércoles 26). Un tramo que opera como continuación y desenlace de la historia, es decir, mostrará el apogeo y decadencia del pueblo imaginado por Gabriel García Márquez.

El cineasta colombiano Carlos Moreno recibió la oferta para unirse a la dirección de la segunda temporada poco después del debut de la primera. “Dudé, porque era domar un caballo gigante, pero pensé que era una oferta que no podía rechazar. Era un problema que me encantaba tener”, declara a este medio en una entrevista diferente.

Mauricio González A - @MauroGon,Mauricio González A - @MauroGon,Mauricio González A - @MauroGon

El realizador compara su rol con el de un atleta que participa en una carrera de relevos. Él, como no fue parte de la realización del primer ciclo y se integró en la segunda, no abrió la competencia, pero le toca afrontar y completar con éxito el esprint final.

“Los corredores que están en la mitad tienen la responsabilidad de no bajar ni por un instante el ritmo de la carrera, porque ahí es donde está el triunfo. El corredor que hace el final es el que hace el gran remate”, indica Moreno, quien se encarga de los episodios número tres, cuatro y siete (el resto recae en Laura Mora).

El director se integró a un equipo que ya había pensado y ejecutado las definiciones clave de la adaptación –movimientos de cámara que dan cuenta de una narración omnisciente, plena integración de los elementos mágicos, ausencia de tapujos para mostrar la violencia–, pero que no distaba demasiado de la visión que ya tenía de la obra maestra de García Márquez.

“La producción ya había arrancado y había tomado una decisión estética que había que acompañar y apoyar. Es una decisión estética arriesgada, muy exigente, de gran calado. Y no resulta para nada incompatible con algunas cosas que había imaginado”, advierte.

Y concluye: “Todas las imágenes que tuve en mis primeras lecturas de Cien años de soledad ahora son estas (las de la serie). Esa es la arbitrariedad que uno asume”.

La luz y la bananera

Si la primera temporada demandó la creación de cuatro versiones de Macondo, el segundo ciclo requirió un trabajo diferente. Los realizadores cuentan que esta vez sólo construyeron uno, pero que se sometió a múltiples transformaciones producto del paso del tiempo y los cambios que vive el pueblo.

Mauricio González A - @MauroGon Mauricio González A - @MauroGon

En el desenlace de la historia de los Buendía llega la luz, el teléfono y el tren, irrumpe la United Fruit Company, y se inaugura el teatro y luego el cine. Es decir, llega el progreso, con todas las consecuencias asociadas a eso.

“Hay muchos cambios en el ‘Macondo 4’, como le llamamos nosotros”, observa Bárbara Enríquez, quien especifica que “los cinco años de lluvia y los diez años de sequía transforman muchísimo a Macondo”.

Esas particularidades del relato generaron que la faena resultara más compleja. “Es diferente, pero probablemente sí es más demandante”, afirma la diseñadora de producción.

“Ahora todo era en el mismo set –gigante y muchos metros cuadrados de construcción– y teníamos que hacer cambios muy rápidos. En lo que íbamos a la casa de los Buendía a filmar cosas, pues teníamos que transformar diez años del pueblo. Teníamos que meter muchísimas texturas, cambios, edificios que salían; cosas muy grandes en muy poco tiempo, porque esos eran los tiempos del rodaje. Tienes que trabajar a mucha velocidad y hay mucha gente al mismo tiempo para poder atender esas velocidades. En ese sentido, es muy, muy demandante”, plantea.

Mauricio González A - @MauroGon Mauricio González A - @MauroGon

Enríquez está particularmente expectante por el momento en que los espectadores finalmente se encuentren con el mundo de la bananera United Fruit Company y conozcan a Fernanda del Carpio (interpretada por Carla Baratta y Laura Taylor), la bogotana que llega a Macondo y se casa con Aureliano Segundo, uno de los gemelos del bastardo Arcadio.

“Lo que pasa con esta segunda temporada es que el mundo se abre y vemos otros espacios. El mundo empieza a ser más grande”, subraya. Y luego, como sabe cualquiera familiarizado con la novela, viene la decadencia. “Es una cosa muy loca ver cómo (Macondo) está en su momento más alto y cómo cae. Como alguien que lo hizo con sus propias manos, pues duele”, finaliza.