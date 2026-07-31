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    Disparan al ministro del Interior de Ecuador en una operación antidrogas en Esmeraldas

    John Reimberg fue recibido a tiros por una mujer cuando pretendía ingresar en su domicilio en Esmeraldas, en el norte del país, como parte de un operativo contra una red de narcotráfico y tráfico ilegal de combustible.

    Por 
    Europa Press
    El comandante de la Policía de Manabí, Wladimir Acurio, da explicaciones al ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg. Foto: Europa Press JOHN REIMBERG EN X

    El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha sido recibido a tiros por una mujer cuando pretendía ingresar en su domicilio en Esmeraldas, en el norte del país, como parte de un operativo contra una red de narcotráfico y tráfico ilegal de combustible.

    “Nos recibió a bala. Al ver la presencia importante de los policías que nos acompañaron, decidió lanzar el arma y esconderse”, ha relatado Reimberg a los medios. La mujer, Patricia Espinosa, alias ‘Lili’, ha sido detenida junto a otras diez personas en un operativo desplegado a la vez en Manabí y Tungurahua.

    Reimberg ha publicado en sus redes sociales un video en el que interactúa con la detenida, que asegura haber disparado por equivocación. “Hay muchos ladrones”, se le escucha decir, antes de que el ministro le anuncie con tono reprobatorio que “solamente por el arma tiene tres años de prisión”.

    Espinosa, con la ayuda de dos hermanos, coordinaban la logística de esta organización criminal que utilizaba las costas de Esmeraldas y Manabí para el acopio y envío de droga. Entre los detenidos hay también un agente de Policía. “El que traiciona el uniforme, traiciona al país, y este mal policía tendrá el castigo que merece”, ha remarcado el ministro del Interior ecuatoriano.

    Más sobre:Ecuadorministro del InteriorEsmeraldasJohn ReimbergnarcotráficoMundo

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