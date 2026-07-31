Carta de la FIFA y reuniones con JP Morgan: la postura de Chile ante el polémico plan de Infantino de vender el Mundial.

La propuesta impulsada por Gianni Infantino para crear una nueva estructura comercial que administre los principales torneos de la FIFA abre un debate entre las federaciones de todo el mundo. En Europa, de momento aseguran que habrá un boicot a las futuras Copas del Mundo. La confederación de Asia y la de África también le dieron la espalda al proyecto. El nivel de tensión llegó a tal punto, que durante este viernes renunció Carlos Cordeiro, el principal asesor de Infantino, por el proyecto que estaba llevando adelante el timonel.

En Chile, de momento, la Federación opta por una posición de cautela. En Quilín esperan conocer más detalles antes de definir su voto.

Según pudo saber El Deportivo, en la FFCh se entusiasman por el aumento de recursos que promete el proyecto, aunque consideran que todavía no existe información suficiente para respaldarlo. La postura es similar a la expresada por otras asociaciones, como la Football Association de Inglaterra y la Federación Francesa de Fútbol.

La iniciativa contempla la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa que concentraría los derechos comerciales de las competiciones organizadas por la FIFA, entre ellas el Mundial. El organismo pretende vender una participación minoritaria de esa sociedad a inversionistas para recaudar cerca de US$ 4.200 millones. La valoración proyectada de la compañía alcanza los US$ 20.000 millones.

La FIFA sostiene que el objetivo es aumentar los ingresos destinados a sus 211 países miembro. Actualmente, cada federación recibe alrededor de US$ 8 millones por ciclo mediante distintos programas de desarrollo. Con el nuevo modelo, la cifra podría acercarse a los US$ 20 millones entre 2027 y 2030. Este monto se iría incrementado con el tiempo, llegando a recibir US$ 86 millones cada federación por los próximos 12 años.

Ese incremento resulta atractivo para varias asociaciones, incluida la chilena. Sin embargo, en Quilín sostienen que antes de pronunciarse necesitan conocer el funcionamiento del proyecto y sus implicancias. La Federación resume su posición en una frase: quieren conocer “la letra chica” antes de adoptar una decisión.

Las dudas no apuntan únicamente al eventual ingreso de capitales privados. También existe interés por conocer cómo quedará estructurada la nueva empresa, cuáles serán sus mecanismos de control, qué facultades mantendrá la FIFA y cuáles serán los derechos de los inversionistas.

Frente a tal escenario, este miércoles, Pablo Milad, el presidente de la Federación de Chile, recibió una carta de cinco hojas que va firmada por Gianni Infantino. En el documento se detalla el plan y los millonarios ingresos que se generarían en caso de aceptar la propuesta. “Si desea participar, este paquete de 10.000 mil millones de USD estará disponible a partir del 1 de enero de 2027, fecha que marcará el inicio de la siguiente fase de nuestros caminos juntos”, establece.

También detallan los pasos a seguir. “La decisión de seguir o no adelante con esta propuesta depende exclusivamente de usted”. Por lo mismo, avisan que durante los próximos días se pondrán en contacto desde los encargados de los miembros de la federación para enviar más documentos y explicar en detalle la propuesta. Además, se abre la posibilidad de sostener reuniones con ejecutivos de JP Morgan, uno de los bancos más grandes y prestigiosos de Estados Unidos que está llevando adelante el proceso.

Pablo Milad junto a Gianni Infantino.

El plazo de la FIFA

La discusión adquiere especial relevancia porque la FIFA estableció como plazo el 19 de septiembre para que las asociaciones manifiesten su posición frente a la propuesta. “El lanzamiento de esta nueva estructura está sujeto al apoyo de la mayoría de las federaciones miembro y a las aprobaciones pertinentes del Consejo de la FIFA”, comunicó el organismo.

Precisamente ese último punto también será determinante. Además del voto de las naciones, el proyecto deberá pasar por el Consejo de la FIFA, el principal órgano ejecutivo de la organización, que está integrado por 37 personas. Lo conforman Infantino como presidente, ocho vicepresidentes y otros 28 miembros elegidos por las asociaciones continentales.

En representación de la Conmebol participan cinco dirigentes: el presidente de la confederación, Alejandro Domínguez, además del colombiano Ramón Jesurún, el uruguayo Ignacio Alonso, el argentino Claudio “Chiqui” Tapia y la dirigente ecuatoriana María Sol Muñoz.

A la Conmebol, la propuesta de la Infantino la encuentra en plena negociación por el aumento de cupos del Mundial. En Luque apuestan a tener un certamen de 64 equipos y 9 cupos directos para Sudamérica.

Desde la FIFA defienden que el proyecto busca fortalecer financieramente a las asociaciones. “Nuestra próxima etapa de crecimiento requiere una estructura diseñada específicamente para ello, donde el aspecto comercial del fútbol opere como un negocio enfocado y dedicado, cuyo valor se comparta de forma más amplia y eficaz a nivel mundial”, dijo Infantino.

Fuerte oposición

Mientras tanto, las críticas continúan multiplicándose fuera de Sudamérica. La UEFA fue la organización que reaccionó con mayor dureza. “Hoy nos hemos enterado del plazo que la FIFA ha fijado para que las asociaciones apoyen sus propuestas o reciban el pago único. Eso es todo lo que necesitas saber sobre este plan”, señaló.

En Inglaterra, la Football Association cuestionó el procedimiento utilizado por la FIFA para presentar la iniciativa. “Desconocíamos por completo esta propuesta y no disponemos de detalles sustanciales, incluyendo en qué consiste realmente y qué condiciones conlleva. Basándonos en la escasa información disponible, nos preocupa profundamente la falta de procesos y de gobernanza para llegar a este punto, así como la naturaleza y los principios que aparentemente están implicados. Cuando la propuesta se difunda de la forma completa y transparente que ahora ha prometido la FIFA, dejaremos clara nuestra postura y haremos más comentarios al respecto”, manifestó.

Una línea similar adoptó la Federación Francesa de Fútbol. Su presidente, Philippe Diallo. “Existe la necesidad de una relación más exigente en cuanto al proceso de toma de decisiones y a la orientación del fútbol”, dijo.

Las observaciones también llegaron desde Asia. “La AFC no fue consultada sobre la propuesta y lamenta que un asunto de tal importancia haya pasado a ser de dominio público antes de que la familia de la AFC haya tenido la oportunidad de examinarlo y debatirlo a través de los canales de gobernanza apropiados y establecidos”, señaló la confederación.

La Concacaf también criticó la forma en que se presentó el proyecto. “Compartimos la decepción de muchos en nuestra región y en el deporte de que este nivel de detalle haya sido diseñado y compartido públicamente antes de que se haya producido cualquier discusión con los organismos de gobierno relevantes y las partes interesadas”, indicó.

Pese a ese escenario, el presidente de la Federación Checa de Fútbol, David Trunda, expresó públicamente su respaldo preliminar. “Puedo ver los beneficios prácticos que la estrecha colaboración con Infantino y su equipo aportaría al fútbol checo. Por supuesto que necesitamos más detalles, pero mi punto de vista personal es que puedo ver el impacto positivo de las intenciones de la FIFA. Todos los proyectos en los que he participado junto a la FIFA han sido muy positivos para el desarrollo del fútbol”, afirmó.

Con el plazo fijado para septiembre, la ANFP mantiene su postura: esperar mayores antecedentes antes de definir su voto. En Quilín reconocen que el incremento de recursos representa un incentivo importante, pero consideran que una decisión de esa magnitud requiere conocer con precisión las condiciones del proyecto.