Hay siete partidos sospechosos: la investigación que golpea a Gianni Infantino por presuntos amaños en el Mundial 2026

Tras ceder ante Trump en el caso Balogun: la investigación que golpea a Infantino por presuntos amaños en el Mundial 2026.

La FIFA está en alerta. Un informe citado por el diario alemán Bild reveló que durante el Mundial 2026 se activaron alertas por movimientos inusuales en mercados de apuestas. La investigación estuvo enfocada en siete partidos del torneo.

La alarma fue emitida por el Grupo de Copenhague, una red internacional creada en el marco del Convenio de Macolin del Consejo de Europa. Se trata de un tratado diseñado para proteger la integridad del deporte mediante la prevención y sanción de la manipulación de resultados.

Si bien la existencia de estas alertas no implica que los encuentros hayan sido amañados, hubo señales generadas por los sistemas de monitoreo. Se registraron comportamientos fuera de los parámetros habituales.

La información contrasta con la comunicación realizada por la FIFA al término del certamen disputado en Canadá, México y Estados Unidos. La entidad que comanda Gianni Infantino señaló que sus sistemas de control no habían encontrado indicios de manipulación de partidos durante el torneo.

Infantino y Trump. Jia Haocheng

Los casos analizados

De acuerdo con antecedentes, una de las alertas estuvo relacionada con la expulsión de Themba Zwane en el partido inaugural de la Copa del Mundo entre Sudáfrica y México.

El jugador recibió una tarjeta roja en el minuto 84 y los sistemas de monitoreo detectaron movimientos inusuales con las apuestas de esa acción.

Otro caso involucró a Folarin Balogun. Después de que el delantero fuera expulsado en un partido de Estados Unidos, la plataforma Polymarket abrió un mercado para apostar sobre su presencia en el siguiente encuentro, ante Bélgica.

La FIFA dejó sin efecto la sanción y el atacante quedó habilitado para jugar luego de la presión de Donald Trump. Se trató del mayor escándalo del Mundial. El Grupo de Copenhague pidió información sobre la creación de ese mercado, ya que no se habían abierto apuestas similares para otros futbolistas expulsados en el torneo.

También fue revisado un gol anulado a España frente a Arabia Saudita. La decisión se produjo después de una revisión del VAR que se extendió durante cerca de tres minutos y medio. El tiempo utilizado para resolver la jugada generó una alerta en los sistemas encargados de supervisar los mercados de apuestas.

A estos antecedentes se sumó el volumen de apuestas registrado en el partido entre España y Cabo Verde, en la fase de grupos. Según The Goal, en Polymarket se apostaron 4,8 millones de dólares a una derrota de España. El encuentro terminó 0-0. Si bien los casos fueron investigados, no se encontraron pruebas que permitieran establecer que existió una manipulación de los resultados.

La diferencia entre las versiones, sin embargo, se encuentra en la forma en que se comunicaron los antecedentes por parte del Grupo de Copenhague y la FIFA.