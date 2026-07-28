SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Economistas no ven movimientos de la tasa de interés en lo que resta del año y fijan PIB en 1,5% para 2026

    Los expertos coinciden en que en junio se romperá la racha de caídas en los Imacec, la recuperación prevista para el segundo semestre no será suficiente para superar el 1,5% anual para este 2026.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Imacec SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    A las 18 horas, el Banco Central entregará su decisión de política monetaria. De manera unánime el mercado espera una mantención en 4,5%. En eso no existe discusión. Para lo que resta del año la visión mayoritaria es que no hay espacio para que el ente rector reduzca la Tasa de Política Monetaria.

    Samuel Carrasco, Economista Jefe para Chile de Credicorp Capital, sostiene que, si bien esperan que se mantenga la TPM, el comunicado podría “adoptar un tono algo más hawkish ante la depreciación reciente del peso, eventuales presiones sobre los precios de los alimentos por las lluvias y un nuevo repunte de los combustibles que podrían agregar algo más de persistencia inflacionaria. Estos factores podrían elevar las proyecciones de inflación de corto plazo y reducir el margen para retomar los recortes de tasas”.

    Para lo que resta del año, Carrasco plantea como escenario base una TPM de 4,5% al cierre de 2026, “nivel que probablemente se mantendría durante buena parte de 2027. Esto refleja que las presiones inflacionarias actuales serían mayoritariamente transitorias”.

    Rodrigo Cruz, economista de Banco Santander, ve también una mantención en 4,5%. En su argumentación señalan que “el reciente tensionamiento del conflicto en Medio Oriente que conllevó al aumento en el precio del petróleo y sus refinados, sumado a potenciales impactos de los temporales sobre el precio de productos agrícolas, si bien son de carácter transitorio, elevan las presiones inflacionarias”.

    Dado este escenario que describe, Cruz sostiene que el BC mantendría la tasa rectora en 4,5% durante el 2026.

    Santiago 4 de febrero 2025. Economa anota potente crecimiento segun Imacec de diciembre 2024. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    En Itaú, su economista jefe, Andrés Pérez, se une a la visión de sus antecesores, puesto que también espera que “el Consejo del BC mantenga la tasa en 4,5% de forma unánime con un mensaje de data dependiente, en un contexto en que los riesgos inflacionarios de corto plazo han aumentado debido al repunte de los precios internacionales del petróleo”. Para el resto del año, no ve probable ningún otro movimiento del ente rector.

    Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, se suma a esas voces. “Es altamente probable que no veamos más movimientos en la TPM en lo que queda de este 2026. Si bien la economía se ha ralentizado, esto se debe esencialmente a factores de oferta, cuyos efectos debieran disiparse durante la segunda mitad del año”.

    Felipe Alarcón, en tanto, si bien espera una mantención en la reunión de hoy, se distancia del resto de los economistas, ya que espera una baja de 25 puntos base (4,25%) en los próximos meses, “en especial si se despeja la incertidumbre inflacionaria por el shock de combustibles”.

    Alexis Ramirez Fotografia

    Crecimiento más cerca de 1,5%

    En cuanto a la visión de crecimiento económico, los expertos coinciden en que en junio se romperá la racha de caídas en los Imacec, la recuperación prevista para el segundo semestre no será suficiente para superar el 1,5% anual para este 2026, ubicándose por debajo de la proyección del Ministerio de Hacienda.

    “Para el Imacec de junio proyectamos un crecimiento en torno a 2,5%, donde la minería se beneficiará de la menor base de comparación, dejando atrás las caídas de dos dígitos registradas en los últimos meses. Para el año estimamos un crecimiento del PIB en torno a 1%”, subraya Cruz.

    Pérez, en tanto, tiene como proyección un crecimiento del Imacec en junio de 1,4% interanual. “Con ello, nuestro escenario asume que la economía habría evitado entrar en una recesión técnica durante los dos primeros trimestres del año”, indica.

    En ese sentido, menciona que para el año prevé un 1,5% para el PIB, “aunque con un sesgo a la baja debido al lento inicio del año, el cual indicadores líderes sugieren se habría prolongado a lo más reciente”.

    Carrasco se suma a las previsiones de un PIB de 1,5% para el año. “Si la actividad no muestra una aceleración significativa durante el segundo semestre, el crecimiento del PIB tendría dificultades para superar el 1% en 2026. Sin embargo, las perspectivas para 2027 son más favorables, con una expansión cercana al 3%”, comenta.

    Más sobre:Tasa de InterésTPMPolítica Monetaria

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En dos días el dólar pierde $20 mientras el petróleo vuelve a niveles de US$80

    Grandes y medianas empresas estarán obligadas a informar sobre sus políticas de equidad de género

    Michael Clark por compra de Azul Azul en 2024: “Es altamente probable que el contrato quede sin efecto”

    El otro drama de los temporales: 15 mil personas se mantienen aisladas hace casi una semana

    Nueva batalla republicana: Squella plantea privatizar Codelco y gobierno descarta avanzar en esa línea

    Gobierno intenta desdramatizar salidas de seremis en medio de cuestionamientos de parlamentarios oficialistas

    Lo más leído

    1.
    Alcalde de Nueva York Zohran Mamdani enfrenta críticas tras anunciar supermercados municipales subsidiados

    Alcalde de Nueva York Zohran Mamdani enfrenta críticas tras anunciar supermercados municipales subsidiados

    2.
    Nivel de agua acumulada en embalses supera ya el registro del año pasado a julio, tras fuerte sistema frontal

    Nivel de agua acumulada en embalses supera ya el registro del año pasado a julio, tras fuerte sistema frontal

    3.
    Grupo estatal chino es el gran concesionario de los hospitales públicos chilenos

    Grupo estatal chino es el gran concesionario de los hospitales públicos chilenos

    4.
    “Propuso lo mismo y el resultado fue un déficit fiscal importante”: Agostini cuestiona a Laffer por rebaja de impuestos

    “Propuso lo mismo y el resultado fue un déficit fiscal importante”: Agostini cuestiona a Laffer por rebaja de impuestos

    5.
    Avanza túnel que une Quilicura con Renca: 20% del proyecto ya está construido y se espera finalizarlo en 2029

    Avanza túnel que une Quilicura con Renca: 20% del proyecto ya está construido y se espera finalizarlo en 2029

    6.
    Caso Sartor: Fiscalía agrega dos nuevos delitos a imputados y querellantes anticipan que pedirán prisión preventiva

    Caso Sartor: Fiscalía agrega dos nuevos delitos a imputados y querellantes anticipan que pedirán prisión preventiva

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    El otro drama de los temporales: 15 mil personas se mantienen aisladas hace casi una semana
    Chile

    El otro drama de los temporales: 15 mil personas se mantienen aisladas hace casi una semana

    Nueva batalla republicana: Squella plantea privatizar Codelco y gobierno descarta avanzar en esa línea

    Gobierno intenta desdramatizar salidas de seremis en medio de cuestionamientos de parlamentarios oficialistas

    En dos días el dólar pierde $20 mientras el petróleo vuelve a niveles de US$80
    Negocios

    En dos días el dólar pierde $20 mientras el petróleo vuelve a niveles de US$80

    Grandes y medianas empresas estarán obligadas a informar sobre sus políticas de equidad de género

    Michael Clark por compra de Azul Azul en 2024: “Es altamente probable que el contrato quede sin efecto”

    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026
    Tendencias

    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026

    Las 13 regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Advierten el retorno de un frente de lluvia intensa a Coquimbo y Valparaíso este viernes: revisa los sectores afectados

    Las razones de la UC para sancionar a cinco hinchas que asistieron al Claro Arena
    El Deportivo

    Las razones de la UC para sancionar a cinco hinchas que asistieron al Claro Arena

    Independiente anuncia a Santiago Mele, el arquero al que Fernando Ortiz quería en Colo Colo

    O’Higgins toma nota: Carlos Palacios vuelve a lesionarse en Boca Juniors de cara al duelo por la Copa Sudamericana

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall
    Tecnología

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    CORFO impulsa un programa de desarrollo productivo para la industria musical
    Cultura y entretención

    CORFO impulsa un programa de desarrollo productivo para la industria musical

    Manuel García despedirá su exitosa gira “Pánico” en el Teatro Municipal de Santiago

    Christián Henríquez y la segunda vida de Ruperto: “Hoy es un personaje icónico”

    ¿Se ha suavizado la relación entre Trump y Zelensky? Ambos asisten junto a Netanyahu a funeral del senador Graham
    Mundo

    ¿Se ha suavizado la relación entre Trump y Zelensky? Ambos asisten junto a Netanyahu a funeral del senador Graham

    Irán lanza misiles contra fuerzas de EE.UU. en Medio Oriente

    “Recibimos un país marcado por el abandono”: los ejes del primer discurso de la Presidenta de Perú

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)
    Paula

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico