Economistas no ven movimientos de la tasa de interés en lo que resta del año y fijan PIB en 1,5% para 2026

A las 18 horas, el Banco Central entregará su decisión de política monetaria. De manera unánime el mercado espera una mantención en 4,5%. En eso no existe discusión. Para lo que resta del año la visión mayoritaria es que no hay espacio para que el ente rector reduzca la Tasa de Política Monetaria.

Samuel Carrasco, Economista Jefe para Chile de Credicorp Capital, sostiene que, si bien esperan que se mantenga la TPM, el comunicado podría “adoptar un tono algo más hawkish ante la depreciación reciente del peso, eventuales presiones sobre los precios de los alimentos por las lluvias y un nuevo repunte de los combustibles que podrían agregar algo más de persistencia inflacionaria. Estos factores podrían elevar las proyecciones de inflación de corto plazo y reducir el margen para retomar los recortes de tasas”.

Para lo que resta del año, Carrasco plantea como escenario base una TPM de 4,5% al cierre de 2026, “nivel que probablemente se mantendría durante buena parte de 2027. Esto refleja que las presiones inflacionarias actuales serían mayoritariamente transitorias”.

Rodrigo Cruz, economista de Banco Santander, ve también una mantención en 4,5%. En su argumentación señalan que “el reciente tensionamiento del conflicto en Medio Oriente que conllevó al aumento en el precio del petróleo y sus refinados, sumado a potenciales impactos de los temporales sobre el precio de productos agrícolas, si bien son de carácter transitorio, elevan las presiones inflacionarias”.

Dado este escenario que describe, Cruz sostiene que el BC mantendría la tasa rectora en 4,5% durante el 2026.

Santiago 4 de febrero 2025. Economa anota potente crecimiento segun Imacec de diciembre 2024. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

En Itaú, su economista jefe, Andrés Pérez, se une a la visión de sus antecesores, puesto que también espera que “el Consejo del BC mantenga la tasa en 4,5% de forma unánime con un mensaje de data dependiente, en un contexto en que los riesgos inflacionarios de corto plazo han aumentado debido al repunte de los precios internacionales del petróleo”. Para el resto del año, no ve probable ningún otro movimiento del ente rector.

Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, se suma a esas voces. “Es altamente probable que no veamos más movimientos en la TPM en lo que queda de este 2026. Si bien la economía se ha ralentizado, esto se debe esencialmente a factores de oferta, cuyos efectos debieran disiparse durante la segunda mitad del año”.

Felipe Alarcón, en tanto, si bien espera una mantención en la reunión de hoy, se distancia del resto de los economistas, ya que espera una baja de 25 puntos base (4,25%) en los próximos meses, “en especial si se despeja la incertidumbre inflacionaria por el shock de combustibles”.

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Crecimiento más cerca de 1,5%

En cuanto a la visión de crecimiento económico, los expertos coinciden en que en junio se romperá la racha de caídas en los Imacec, la recuperación prevista para el segundo semestre no será suficiente para superar el 1,5% anual para este 2026, ubicándose por debajo de la proyección del Ministerio de Hacienda.

“Para el Imacec de junio proyectamos un crecimiento en torno a 2,5%, donde la minería se beneficiará de la menor base de comparación, dejando atrás las caídas de dos dígitos registradas en los últimos meses. Para el año estimamos un crecimiento del PIB en torno a 1%”, subraya Cruz.

Pérez, en tanto, tiene como proyección un crecimiento del Imacec en junio de 1,4% interanual. “Con ello, nuestro escenario asume que la economía habría evitado entrar en una recesión técnica durante los dos primeros trimestres del año”, indica.

En ese sentido, menciona que para el año prevé un 1,5% para el PIB, “aunque con un sesgo a la baja debido al lento inicio del año, el cual indicadores líderes sugieren se habría prolongado a lo más reciente”.

Carrasco se suma a las previsiones de un PIB de 1,5% para el año. “Si la actividad no muestra una aceleración significativa durante el segundo semestre, el crecimiento del PIB tendría dificultades para superar el 1% en 2026. Sin embargo, las perspectivas para 2027 son más favorables, con una expansión cercana al 3%”, comenta.