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    Culto

    Mis Muertos Tristes: miniserie de Pablo Larraín basada en cuentos de Mariana Enriquez fija su estreno mundial

    La producción se presentará en la competencia de la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en formato de largometraje. Luego, a fines de septiembre, llegará a Netflix.

    Por 
    Equipo de Culto
    Pablo Larraín / Netflix

    El Festival Internacional de Cine de San Sebastián anunció hoy que Mis muertos tristes de Netflix será parte de la competencia de la Sección Oficial en su 74º edición.

    Dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín (María, El Conde), basada en cuentos de la premiada autora argentina Mariana Enriquez -la vos más popular y aplaudida del terror en la región-, la historia está protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carolina Sánchez Álvarez y un elenco estelar.

    Pablo Larraín / Netflix

    Producida por Fabula, la serie de 4 episodios se estrenará en Netflix el 24 de septiembre, tras su paso por el Festival donde será presentada en formato de largometraje.

    “Encantado de que Mis muertos tristes forme parte de la competencia en San Sebastián, un festival antiguo y amigo, donde nuestra lengua y cultura son protagonistas”, dijo Larraín sobre la relevancia de volver a participar en el Festival, a través de un comunicado.

    La ficción está basada en el cuento homónimo, Mis muertos tristes, y articula la narración tomando pasajes y personajes de otras de sus obras: Julie, Un lugar soleado para gente sombría y Cuando hablábamos con los muertos. La adaptación estuvo a cargo de Mariana Enriquez, Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín.

    Pablo Larraín / Netflix

    ¿De qué trata la miniserie?

    Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, barrio del conurbano atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos.

    Pablo Larraín / Netflix

    “Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas”, dice el mismo comunicado.

    Más sobre:Pablo LarraínMariana EnriquezNetflixFestival de San SebastiánCineCine cultoPelículas

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