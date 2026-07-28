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    Una delegación de Hamas viaja a Egipto para abordar la segunda fase del plan de Trump para Gaza

    Está previsto que las diferentes delegaciones mantengan una serie de reuniones en un intento por “garantizar el cumplimiento de todos los compromisos pactados”.

    Por 
    Europa Press
    Rizek Abdeljawad

    El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla las autoridades de la Franja de Gaza, ha enviado este martes una delegación a El Cairo, la capital de Egipto, para reunirse con los equipos negociadores egipcio, qatarí y turco y abordar así la segunda fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino.

    Así lo ha confirmado el propio grupo en un comunicado en el que ha señalado que está previsto que las diferentes delegaciones mantengan una serie de reuniones en un intento por “refrenar el régimen de alto el fuego y garantizar el cumplimiento de todos los compromisos pactados”.

    En un breve comunicado recogido por el diario ‘Filastin’, afín al grupo, Hamás ha señalado que estos contactos se centrarán, especialmente, en la situación humanitaria en la Franja de Gaza, así como en “mecanismos para avanzar hacia la segunda fase del plan propuesto por Trump con el fin de asegurar que la calma continúa y mejoran las condiciones humanitarias en la zona”.

    La Casa Blanca difundió en octubre de 2025 el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos para el futuro de la Franja de Gaza, que fue firmado en Sharm el Sheij, Egipto, tanto por éste como por los dirigentes de Qatar, Egipto y Turquía, y que contempla la protección de los Derechos Humanos de israelíes y palestinos, si bien omite el establecimiento de un Estado independiente para estos últimos.

    Además de la liberación de los rehenes y la retirada de tropas israelíes de Gaza, el plan prevé que Hamás y otras facciones palestinas renuncien a participar en el gobierno del enclave a fin de dejar el poder en manos de un grupo tecnócrata supervisado por una estructura internacional que encabezará el propio Trump.

    Aunque el pasado mes de enero las autoridades estadounidenses dieron por lanzada la segunda fase del pacto más de tres meses después de que entrara en vigor la primera de ellas, esta no se ha materializado debido al profundo desacuerdo sobre el desarme de Hamás y las condiciones de retirada de las fuerzas israelíes.

    A esto se suma la falta de apoyo a la Fuerza Internacional de Estabilización, que ha provocado mucha reticencia por parte de la comunidad internacional respecto al posible envío de efectivos al terreno dada la falta de un acuerdo verdaderamente sólido.

    De hecho, a pesar de la tregua, más de 1.200 palestinos han muerto en ataques de Israel en Gaza, donde la cifra de fallecidos asciende a más de 73.300 desde el inicio de la ofensiva tras los ataques perpetrados contra Israel en octubre de 2023.

    Más sobre:HamasEgiptoGaza

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