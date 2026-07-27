De la Espriella anuncia el cierre de 14 embajadas de Colombia, entre ellas las de Cuba, Haití y Nicaragua

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que su gobierno, que se iniciará el próximo 7 de agosto, cerrará al menos 14 embajadas, entre ellas las de Cuba, Haití y Nicaragua, como parte de una reorganización de la red diplomática del país.

En una transmisión realizada la noche de este domingo a través de sus redes sociales, De La Espriella presentó una serie de anuncios relacionados con la política exterior que implementará durante el inicio de su administración, según consignó la agencia EFE.

“En una primera etapa cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal, Sudáfrica” , afirmó en una alocución en la que también dio a conocer la suspensión de la apertura de la misión colombiana en Palestina y el cierre de cerca de 15 consulados.

El próximo mandatario aseguró que dichas medidas “no significan romper relaciones diplomáticas” con los países afectados, salvo con Cuba y Nicaragua, ya que durante su mandato “no habrá vínculo alguno con tiranías”.

Además, explicó que los colombianos en los países donde se cerrarán las embajadas seguirán recibiendo atención desde otras misiones diplomáticas de la región, asegurando que esta reorganización busca hacer “más eficiente” el servicio exterior.

De la Espriella asimismo dio a conocer que reabrirá la embajada en Israel, que funcionará en Jerusalén, pretendiendo cumplir así una promesa que hizo durante su campaña presidencial.

A esto se sumará la apertura de una misión diplomática en Nigeria para reorganizar la presencia colombiana en África.

Para luego informar que unirá representaciones que, a su juicio, “duplican funciones”: las embajadas de Colombia en Francia y ante la Unesco en París, y las de Italia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma.

El presidente electo declaró que durante los primeros 100 días de su gobierno ordenará una auditoría técnica a las demás representaciones diplomáticas para evaluar su continuidad.

Para más tarde apuntar que los recursos ahorrados se destinarán a fortalecer áreas como la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura.

“Cada peso que ahorremos en burocracia será un peso que podremos invertir en seguridad, salud, educación, infraestructura y, sobre todo, oportunidades para los más pobres” , declaró.

Finalmente, dijo que la diplomacia de su administración estará orientada a atraer inversión, abrir mercados y defender los intereses de Colombia en el exterior.

Toma de posesión en Cali

Durante su intervención, De la Espriella también informó que la ceremonia de posesión presidencial se trasladará de Popayán a Cali, debido a las restricciones que afectan al aeropuerto de la primera urbe a causa de la actividad del volcán Puracé, que en los últimos días aumentó sus emisiones de ceniza.

“Inicialmente había previsto realizarla en Popayán (...) Sin embargo, las condiciones climáticas derivadas de la actividad volcánica en el suroccidente del país y las afectaciones que la caída de esa ceniza puede generar sobre la operación aérea y logística del evento me obligan a tomar una decisión responsable”, explicó.

Luego, argumentó que esa decisión le permitirá “garantizar las condiciones necesarias” para que se lleve a cabo un acto de posesión “seguro, organizado y a la altura del significado que representa para Colombia” .

Ante esto, De la Espriella solicitó a la Cámara de Representantes que convoque la sesión plenaria para su investidura del 7 de agosto en la ciudad de Cali.

En el mismo discurso, el jefe entrante del Estado colombiano anunció que trasladará la sede permanente de Presidencia al Palacio de San Carlos de Bogotá, lugar en el que actualmente se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores del país.

De ese modo, agregó, la Casa de Nariño pasará a convertirse en un “museo abierto”.

“No voy a despachar desde la Casa de Nariño, pero voy a ir a Bogotá”, explicó De la Espriella, añadiendo que dio instrucciones a su ministra de Cultura, Paola Holguín, de que “se vuelva la Casa de Nariño un museo abierto al público”.

Finalmente, el nuevo mandatario manifestó su intención de que la Presidencia también tenga “sedes alternativas” en las ciudades de Medellín y Cali, dado que, a su juicio, “Colombia se construye desde sus regiones”.