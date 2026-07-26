Consecuencias del sistema frontal: ¿En qué comunas de Coquimbo y Atacama siguen suspendidas las clases?
La medida regirá este lunes 27 de julio en La Higuera y se extenderá hasta el miércoles 29 en las comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco. La suspensión incluye establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.
El Ministerio de Educación informó que, debido a los efectos del sistema frontal, se mantendrá la suspensión de clases en comunas de las regiones de Coquimbo y Atacama.
En la Región de Coquimbo, la medida se aplicará este lunes 27 de julio en la comuna de La Higuera.
En tanto, en la Región de Atacama, la suspensión regirá durante los días 27, 28 y 29 de julio en las comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco, pertenecientes a la provincia de Huasco.
Según informó el Mineduc, la medida considera tanto a establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media.
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