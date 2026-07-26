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    Ñublense se hace fuerte bajo la lluvia: se impone a Palestino y trepa a la parte alta de la Liga de Primera

    En un partido marcado por el fuerte aguacero que cayó sobre Chillán, los Diablos Rojos derrotaron por 2-0 a los árabes, llegando a los puestos de vanguardia del Torneo Nacional.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Bajo la lluvia, Ñublense se impuso a Palestino en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera MAURICIO ULLOA/PHOTOSPORT

    La fecha que dio inicio a la segunda rueda de la Liga de Primera continuó durante esta jornada dominical. Casi repitiendo lo que ocurrió en el partido entre Huachipato y Cobresal, la lluvia y el mal tiempo se convirtieron en los protagonistas del duelo entre Ñublense y Palestino.

    En un estadio Nelson Oyarzún con poco más de tres mil espectadores, los chillanejos le hicieron sentir el rigor del barro y la cancha mojada a los árabes y se impusieron por 2-0. Con este resultado, treparon hasta la parte alta de la tabla, ubicándose transitoriamente en el tercer lugar con 25 puntos.

    Supremacía chillaneja

    Utilizando el factor climático a su favor y haciendo valer la costumbre que tienen al conocer un terreno de juego con condiciones complejas, los Diablos Rojos fueron amplios dominadores del trámite y borraron del compromiso a los de La Cisterna. En los 45 minutos iniciales, los locales fueron una tromba y consiguieron sacar una diferencia que, a la larga, iba a ser definitiva.

    Primero, a los 23’, Sebastián Valencia marcó de cabeza la apertura de la cuenta tras un tiro libre medido de Matías Plaza. Posteriormente, en los 44′, Lucas Molina finiquitó una gran jugada dentro del área, ajustando la pelota con un zurzado cruzado cuando toda la defensa de los tetracolores miraba atónita sin poder reaccionar.

    Lucas Molina, en el segundo gol de Ñublense a Palestino. MAURICIO ULLOA/PHOTOSPORT

    Con lo realizado durante la primera mitad, el complemento fue momento para recular y administrar la ventaja. Ñublense se dedicó a apostar por la tenencia y la salida larga a través de sus atacantes, esperando a que los baisanos hicieran todo el desgaste de la presión y el recorrido por una cancha que cada vez se hacía más pesada por el constante aguacero. Y si bien intentaron oponerse a las condiciones adversas del tiempo, la entereza de los sureños fue más decisiva a la hora de sostener el marcador.

    Con este planteamiento más pasivo, la fórmula rindió efectos para los de Chillán. Sin sufrir mayores inconvenientes, el equipo que dirige Juan José Ribera obtuvo una cómoda victoria que lo encumbra a los puestos de vanguardia. Con 25 unidades, quedó, de forma momentánea, en zona de Chile 4 rumbo a la Copa Libertadores 2027. Además, estiró el buen momento que arrastraba durante los meses que estuvo en marcha el Mundial 2026: en ese lapso disputó las semifinales de la Copa de la Liga, cayendo solo por penales ante O’Higgins, y lideró el Grupo F de la Copa Chile, por encima de equipos como Curicó Unido, Rangers de Talca y Universidad de Concepción.

    Ahora, de vuelta a la Liga de Primera, tiene por delante una visita ante un elenco que viene golpeado: Deportes Limache, que fue derrotado por Colo Colo en el Monumental, lo recibirá en la Quinta Región el próximo sábado a las 20 horas.

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