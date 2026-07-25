Goles, polémica y mucha lluvia marcaron la guerra de goles del empate entre Huachipato y Cobresal

Cobresal dejaba el cálido norte para intentar cosechar tres puntos en un lluvioso Talcahuano. Los nortinos necesitaban sumar con urgencia para intentar abandonar los puestos de descenso e iniciar la segunda rueda con un poco más de calma.

Pero al frente tenían al Huachipato de Jaime García. Los acereros tenían la chance de meterse en puestos de Copa Libertadores, a la espera de lo que haga Universidad de Chile y Palestino ante Audax Italiano y Ñublense, respectivamente.

Y las ganas de quedarse con la victoria se notaron en el conjunto acerero. Los sureños salieron a buscar la apertura de la cuenta y lo consiguieron con un cabezazo impecable del eterno Rafael Caroca, en el minuto 13, el cual se elevó más que todos y puso el balón en el segundo palo.

Los mineros intentaron responder con tiros desde fuera del área que fueron bien repelidos por el portero Christian Bravo y al final de la primera parte, Ezequiel Cañete tuvo el segundo con un tiro al poste izquierdo que fue repelido por el arquero Alejandro Santander.

Futbol, Huachipato vs Cobresal Decimosexta fecha, campeonato Nacional 2026. El arbitro Hector Jona es fotografiado durante el partido de primera division entre Huachipato vs Cobresal disputado en el estadio CAP de Talcahuano, Chile. 25/07/2026 Eduardo Fortes/Photosport Football, Huachipato vs Cobresal 16th date, 2026 National Championship. Referee Hector Jona is photographed during the first division match between Huachipato vs Cobresal played at the CAP stadium in Talcahuano, Chile. 25/07/2026 Eduardo Fortes/Photosport EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

La segunda parte comenzó movida. Un centro al área de Huachipato es sacado a medias por la defensa y Stefan Pino marcó el empate con una volea espectacular. Los escasos hinchas salvadoreños lo celebraron con todo y el partido volvía a fojas cero.

No obstante, la escuadra de Gustavo Huerta quería más y en el minuto 56 y tras la intervención de VAR, se validó el tanto de Julián Brea, el cual ingresó sólo por la banda zurda, enganchó y con un remate rasante puso el 1-2 para la visita.

Y para que se notara que el café estuvo cargado, en el minuto 69, Pino arranca solo desde el medio campo y cuando llega al área, remata con el borde externo. Un tiro más bien suave, pero que rebota en el pie de Nicolás Vargas y se mete suavemente en el pórtico de Bravo. Era el 1-3 y parecía ponerle la lápida al partido.

Pero no esta muerto quién pelea. Y bajo la lluvia incesante, el local se las arregló para que Mario Briceño recibiera un pase rasante, se sacara al portero y pusiera el suspenso en el minuto 77. Era el 2-3. Y una posición de adelanto en el arranque evitó la validación del descuento.

Claro que cuatro minutos después, así como en al área contraria Vargas tuvo un infortunio, esta vez le tocó a José Tiznado. El defensa de Cobresal intentó parar un tiro de Maximiliano Rodríguez y descolocó a su arquero. Ahora sí, se consagraba el 2-3 para los locales.

La polémica se presentó casi de inmediato. El árbitro Héctor Jona detiene un ataque de Huachipato por la caída del portero de Cobresal en la jugada anterior y se enfrasca en una discusión con Kevin Altez. Ambos se dijeron de todo, pero Altez -en dos ocasiones- hizo el amague de pegarle un cabezazo al árbitro y se fue expulsado.

Para ponerle la guinda a la torta. Jona no cobra una mano en el área de Cobresal, “porque viene del despeje de un compañero”, y en la jugada siguiente, cuando el travesaño le decía que no a los siderúrgicos, apareció Lionel Altamirano para poner el 3 a 3 y sellar de la mejor manera la historia de un partidazo.

Mira la polémica jugada del partido: