El insólito cara a cara del árbitro Héctor Jona con jugador de Huachipato que terminó con una expulsión en el duelo ante Cobresal
El juez protagonizó un cruce con el futbolista Kevin Altez y le mostró la roja.
Polémica total en Talcahuano. Héctor Jona protagonizó un insólito cara a cara con Kevin Altez, situación que derivió en una expulsión para Huachipato en el duelo ante Cobresal.
Bajo la lluvia en el CAP, los ánimos estaban crispados. El cuadro acerero caía por 3-2 contra los mineros e iba en busca del empate. En ese marco, tras un cobro discutido al minuto 86, se desató la molestia de los sureños y derivó en el cruce del delantero con el juez.
Ambos cruzaron palabras frente a frente, al punto en el que el jugador le dio un toque con la cabeza en la nariz del colegiado. Por este motivo, Jona no dudó en mostrarle la tarjeta roja y borrarlo del partido. En los segundos posteriores, ambos siguieron intercambiando palabras y señalándose.
Pese a la polémica, Huachipato no bajó los brazos con uno menos y logró igualarlo en el epílogo. Fue un 3-3 que deja en la sexta casilla transitoria a los siderúrgicos con 24 puntos y en la décimo quinta plaza a los mineros con apenas 14 unidades.
Lo Último
Lo más leído
2.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.