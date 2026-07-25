El insólito cara a cara del árbitro Héctor Jona con jugador de Huachipato que terminó con una expulsión en el duelo ante Cobresal

Polémica total en Talcahuano. Héctor Jona protagonizó un insólito cara a cara con Kevin Altez, situación que derivió en una expulsión para Huachipato en el duelo ante Cobresal.

Bajo la lluvia en el CAP, los ánimos estaban crispados. El cuadro acerero caía por 3-2 contra los mineros e iba en busca del empate. En ese marco, tras un cobro discutido al minuto 86, se desató la molestia de los sureños y derivó en el cruce del delantero con el juez.

Ambos cruzaron palabras frente a frente, al punto en el que el jugador le dio un toque con la cabeza en la nariz del colegiado. Por este motivo, Jona no dudó en mostrarle la tarjeta roja y borrarlo del partido. En los segundos posteriores, ambos siguieron intercambiando palabras y señalándose.

El árbitro Jona encara a jugador de Huachipato Altez que lo agrede con un cabezazo en la nariz. Que linda vuelta del fútbol chileno pic.twitter.com/OQgECRbxkf — Escobillana (@escobillana) July 25, 2026

Acaba de ocurrir en el Huachipato vs Cobresal.



👉🏻 Héctor Jona y Kévin Altez comienzan a discutir.

👉🏻 Jona se le coloca cara a cara al jugador de Huachipato.

👉🏻 Altez le tira un cabezazo.

👉🏻 Jona avisa que le pegó en la nariz y lo expulsa.



La Chilean Premier SIEMPRE deja algo. pic.twitter.com/I8MhYwvgR4 — Diego🥷 (@DiegoConstanzo) July 25, 2026

Pese a la polémica, Huachipato no bajó los brazos con uno menos y logró igualarlo en el epílogo. Fue un 3-3 que deja en la sexta casilla transitoria a los siderúrgicos con 24 puntos y en la décimo quinta plaza a los mineros con apenas 14 unidades.