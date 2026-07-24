“No estoy para ningún circo”: Alexis Sánchez deja duro mensaje sobre su futuro ante eventual interés de la U

Tras no llegar a acuerdo con Sevilla, el futuro de Alexis Sánchez está en el aire. Mientras pasa sus vacaciones, el nombre del jugador ha sido asociado a Universidad de Chile, el club del cual es hincha desde pequeño.

En medio de esa incertidumbre, medios partidarios del elenco azul adelantaron la posibilidad cierta de que el tocopillano regrese en este mercado a la escuadra estudiantil. En ese contexto aseguraron que el atacante ya había adelantado conversaciones con la actual dirigencia de Azul Azul.

Es cierto que el arribo del Dilla a los azules es un viejo anhelo de los estudiantiles. Uno que, de acuerdo con la coyuntura, se podría dar en esta instancia, cuando el jugador esta pronto a cumplir 38 años.

“No sé cuándo pueda llegar Alexis (Sánchez), eso lo ve Manuel Mayo, el gerente deportivo. Tampoco me gustaría señalarlo, pero siempre hay contactos con la secretaría técnica por el seguimiento de jugadores y conversaciones con representantes”, dijo hace algunos días la presidenta de la concesionaria Cecilia Pérez.

Dura respuesta

En medio de las especulaciones, el propio goleador histórico de la Roja salió a desmentir las supuestas tratativas. Por medio de sus redes oficiales, Sánchez negó la información sobre un supuesto arribo, al menos en el corto plazo.

“No sé quién eres amigo, pero de donde sale toda esa información falsa. Yo NO he tenido ningún contacto con nadie”, advirtió el tocopillano, tras interpelar a un comunicador que insistió en las conversaciones.

En la misma historia, el destacado delantero aclaró cuáles son sus planes, al menos en plazos inmediatos. “Déjenme tranquilo en casa relax”, frase que acompañó con un emoji de descanso, mientras analiza las potenciales ofertas.

Asimismo, el tocopillano dejó un duro mensaje que resume claramente las intenciones sobre un probable regreso a la Liga de Primera. “No estoy en ningún circo, si volviera a Chile no sería ahora… GRACIAS”, advirtió.