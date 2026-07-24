SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “No estoy para ningún circo”: Alexis Sánchez deja duro mensaje sobre su futuro ante eventual interés de la U

    El tocopillano reaccionó frente a las especulaciones que lo ligaban al cuadro azul, al menos en el corto plazo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Alexis Sánchez deja duro mensaje para desmentir eventual negociación con la U.

    Tras no llegar a acuerdo con Sevilla, el futuro de Alexis Sánchez está en el aire. Mientras pasa sus vacaciones, el nombre del jugador ha sido asociado a Universidad de Chile, el club del cual es hincha desde pequeño.

    En medio de esa incertidumbre, medios partidarios del elenco azul adelantaron la posibilidad cierta de que el tocopillano regrese en este mercado a la escuadra estudiantil. En ese contexto aseguraron que el atacante ya había adelantado conversaciones con la actual dirigencia de Azul Azul.

    Es cierto que el arribo del Dilla a los azules es un viejo anhelo de los estudiantiles. Uno que, de acuerdo con la coyuntura, se podría dar en esta instancia, cuando el jugador esta pronto a cumplir 38 años.

    “No sé cuándo pueda llegar Alexis (Sánchez), eso lo ve Manuel Mayo, el gerente deportivo. Tampoco me gustaría señalarlo, pero siempre hay contactos con la secretaría técnica por el seguimiento de jugadores y conversaciones con representantes”, dijo hace algunos días la presidenta de la concesionaria Cecilia Pérez.

    Dura respuesta

    En medio de las especulaciones, el propio goleador histórico de la Roja salió a desmentir las supuestas tratativas. Por medio de sus redes oficiales, Sánchez negó la información sobre un supuesto arribo, al menos en el corto plazo.

    “No sé quién eres amigo, pero de donde sale toda esa información falsa. Yo NO he tenido ningún contacto con nadie”, advirtió el tocopillano, tras interpelar a un comunicador que insistió en las conversaciones.

    En la misma historia, el destacado delantero aclaró cuáles son sus planes, al menos en plazos inmediatos. “Déjenme tranquilo en casa relax”, frase que acompañó con un emoji de descanso, mientras analiza las potenciales ofertas.

    Asimismo, el tocopillano dejó un duro mensaje que resume claramente las intenciones sobre un probable regreso a la Liga de Primera. “No estoy en ningún circo, si volviera a Chile no sería ahora… GRACIAS”, advirtió.

    Más sobre:FútbolAlexis SánchezUniversidad de Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Traspié por megarreforma deriva en recriminaciones: RN sale en defensa de García y la UDI se alinea con Quiroz

    Fórmula de Hacienda para compensar a los municipios divide a los alcaldes y tensiona discusión en el Senado

    Conflicto en Medio Oriente empuja al petróleo a US$100 por barril mientras el dólar en Chile toca máximos del año

    Casi un tercio de las personas de más 50 años está fuera del mercado laboral y mayoría se ha sentido discriminada por la edad

    OIEA espera una petición formal de EE.UU. y Arabia Saudita para supervisar su nuevo acuerdo nuclear

    Daños en infraestructura, viviendas y sectores productivos suben a más de US$700 millones por efectos del temporal

    Lo más leído

    1.
    En vivo: O’Higgins visita a Boca Juniors en La Bombonera por el repechaje de la Copa Sudamericana

    En vivo: O’Higgins visita a Boca Juniors en La Bombonera por el repechaje de la Copa Sudamericana

    2.
    La trastienda de la reunión en la que la ministra Natalia Duco removió a Lorena Castillo como directora del IND

    La trastienda de la reunión en la que la ministra Natalia Duco removió a Lorena Castillo como directora del IND

    3.
    Dura crítica de Manu Ginóbili a la Albiceleste: “En Argentina, creemos que se gana con huevos y coraje; eso no alcanza”

    Dura crítica de Manu Ginóbili a la Albiceleste: “En Argentina, creemos que se gana con huevos y coraje; eso no alcanza”

    4.
    Clínica reservada e instrucciones de no filtrar: los detalles de la cirugía de Vinícius Júnior para cambiar su rostro

    Clínica reservada e instrucciones de no filtrar: los detalles de la cirugía de Vinícius Júnior para cambiar su rostro

    5.
    “Me aclaró lo que pasó en el camarín”: padre de seleccionado argentino revela detalles de la polémica charla de Messi en la final del Mundial

    “Me aclaró lo que pasó en el camarín”: padre de seleccionado argentino revela detalles de la polémica charla de Messi en la final del Mundial

    6.
    También en Chile: Chiqui Tapia anuncia homenajes para Messi, Scaloni y Argentina en todo Sudamérica

    También en Chile: Chiqui Tapia anuncia homenajes para Messi, Scaloni y Argentina en todo Sudamérica

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Servicios

    Subsidio Familiar Automático: ¿Cuáles son los requisitos y montos que entrega?

    Subsidio Familiar Automático: ¿Cuáles son los requisitos y montos que entrega?

    Las comunas que tienen clases suspendidas durante este viernes por el sistema frontal

    Las comunas que tienen clases suspendidas durante este viernes por el sistema frontal

    Amplían vacunación contra la influenza a toda la población: ¿Cómo recibir la dosis?

    Amplían vacunación contra la influenza a toda la población: ¿Cómo recibir la dosis?

    Traspié por megarreforma deriva en recriminaciones: RN sale en defensa de García y la UDI se alinea con Quiroz
    Chile

    Traspié por megarreforma deriva en recriminaciones: RN sale en defensa de García y la UDI se alinea con Quiroz

    Fórmula de Hacienda para compensar a los municipios divide a los alcaldes y tensiona discusión en el Senado

    Kast se reúne con presidentes de partidos tras fracaso en Senado de megarreforma y emergencia climática

    Conflicto en Medio Oriente empuja al petróleo a US$100 por barril mientras el dólar en Chile toca máximos del año
    Negocios

    Conflicto en Medio Oriente empuja al petróleo a US$100 por barril mientras el dólar en Chile toca máximos del año

    Casi un tercio de las personas de más 50 años está fuera del mercado laboral y mayoría se ha sentido discriminada por la edad

    Daños en infraestructura, viviendas y sectores productivos suben a más de US$700 millones por efectos del temporal

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo
    Tendencias

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    En qué sectores de la Región Metropolitana y zona central lloverá hoy, según el pronóstico del tiempo

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    “No estoy para ningún circo”: Alexis Sánchez deja duro mensaje sobre su futuro ante eventual interés de la U
    El Deportivo

    “No estoy para ningún circo”: Alexis Sánchez deja duro mensaje sobre su futuro ante eventual interés de la U

    En vivo: O’Higgins visita a Boca Juniors en La Bombonera por el repechaje de la Copa Sudamericana

    Hay acuerdo: Jürgen Klopp será presentado este viernes en la selección de Alemania

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura
    Tecnología

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027
    Cultura y entretención

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027

    Facebrooklyn presenta nuevo single junto a la artista mexicana izatkm

    Festival de Venecia 2026 estrenará cinta filmada en Rapa Nui y regreso del chileno-italiano Marco Bechis

    OIEA espera una petición formal de EE.UU. y Arabia Saudita para supervisar su nuevo acuerdo nuclear
    Mundo

    OIEA espera una petición formal de EE.UU. y Arabia Saudita para supervisar su nuevo acuerdo nuclear

    Una multa de US$ 1,8 millones y 15 días para pagar: las duras sanciones con las que Trump busca acelerar la salida de migrantes de EE.UU.

    Trump confirma que Xi visitará EE.UU. el próximo 24 de septiembre

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?
    Paula

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños

    Té yogui