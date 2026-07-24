Fórmula de Hacienda para compensar a los municipios divide a los alcaldes y tensiona discusión en el Senado

La jornada de este jueves fue maratónica entre los alcaldes, luego de la sesión de la comisión mixta del Congreso que analizó el último artículo en discusión de la megarreforma: la compensación a los municipios por la exención de contribuciones a adultos mayores.

En paralelo, tanto los alcaldes de oficialismo como los de oposición realizaron varias reuniones para abordar la fórmula propuesta por el ministro de Hacienda , Jorge Quiroz, la cual dividió a los alcaldes y quebró a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

El punto de tensión está en la forma en que el Ejecutivo propuso compensar los US$ 70 millones que los municipios dejarán de percibir por la exención. Si bien La Moneda propuso fórmulas como aumentar la fiscalización del pago de derechos de aseo y de patentes comerciales, desde Teatinos 120 se abrieron a compensar el 100% de los menores ingresos vía transferencias desde la Tesorería General de la República (TGR). Sin embargo, eso dividió a los alcaldes.

Los alcaldes de la oposición. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

El punto complejo de la fórmula, de acuerdo a la indicación que quedó, es que cada municipio recibirá “la misma proporción que les habría correspondido sobre la recaudación dejada de percibir, conforme a las reglas vigentes de afectación, distribución y participación de dicho impuesto”, de acuerdo a estimaciones Servicio de Impuestos Internos (SII).

En ese sentido, los alcaldes opositores criticaron que comunas con más recursos recibirían más dinero en compensación, en desmedro de las zonas más pobres. A modo de ejemplo, Las Condes sería compensada con $ 13 mil millones, mientras que una más vulnerable como Quinta Normal percibiría $ 59 millones. De ahí que los alcaldes de oposición tildaron de “profundamente injusta” la medida, mientras que los jefes comunales de derecha -que justamente recibirán esas platas- quedaron conformes. Así, en la izquierda acusaron que el gobierno “piensa en los más ricos”.

Los jefes comunales de derecha argumentaron que es justo que un adulto mayor -independiente de su nivel de ingresos- deje de pagar por un inmueble por el que ya pagó toda la vida. En la oposición, en tanto, propusieron la focalización. Es decir, que la exención no aplique a los adultos mayores de ingresos altos.

En ese sentido, acusaron que la fórmula del Ejecutivo se traduce en que la compensación se hará vía impuestos generales, lo que implicará que gente de clase media o sectores vulnerables termine contribuyendo a mermar el impacto que producirá que gente de mayores recursos deje de pagar el impuesto territorial. En todo caso, la discusión legislativa quedó pendiente para el 4 de agosto en el Senado, tras un traspié del Ejecutivo con los votos oficialistas.

El mapa de la eximición de contribuciones por comuna.

A cambio de recibir esta compensación, el Ejecutivo exige a los municipios mayor transparencia en el uso de sus recursos y la agilización en un 30% en la otorgación de permisos para las inversiones.

La fórmula de Palacio además contempla compensar completamente el Fondo Común Municipal (FCM) -glosa de platas que los municipios de más recursos traspasan a los más vulnerables-. Adicional a la ayuda que dará a los municipios para cobrar los derechos de aseo y patentes comerciales, el gobierno se comprometió a crear un nuevo fondo a partir de cobrar un tercio del 1% de lo que recaude la invariabilidad tributaria y traspasarlo a municipios que cumplan ciertos criterios como población flotante, turismo o ser de región, entre otras.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN).

Alcaldes molestos

La tensión escaló al punto que, a las 09:00 horas, los alcaldes opositores -encabezados por Claudio Castro (Renca), Tomás Vodanovic (Maipú) y Karina Delfino (Quinta Normal)- se congregaron en el centro de Santiago e hicieron una dura crítica a la megarreforma y la calificaron como “una propuesta aberrante”.

En lo concreto, propusieron que el 100% de la compensación que se dará a los municipios se entregue al Fondo Común Municipal, y que luego se distribuya equitativamente de acuerdo a las necesidades de las comunas.

La puesta en escena además dejó en evidencia el quiebre al interior de la ACHM, pues los jefes comunales opositores dijeron que estaban evaluando su permanencia al interior de la plataforma. Esto último debido a que no se han sentido representados por su líder, Gustavo Alessandri, quien se plegó a las autoridades de derecha y valoró que se compense económicamente a los municipios, independientemente del origen de los ingresos.

La alcaldesa Delfino sostuvo que " nuestra permanencia también en la Asociación Chilena de Municipalidades hoy día está en una profunda revisión".

La molestia entre los alcaldes progresistas con Alessandri además se dio porque, a su juicio, el presidente de la ACHM no respetó un acuerdo de focalización al que habían llegado durante el Encuentro Nacional de Alcaldes que se desarrolló en junio en Coquimbo.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

En todo caso, los alcaldes oficialistas acusaron que si sus pares de oposición abandonan la ACHM sería “poco democrático”, considerando que Alessandri le ganó a la izquierda en las urnas para llegar a liderar la plataforma, y que su periodo aún no está por terminar.

Adicionalmente, los municipios requieren someter a votación de sus concejos la decisión de salirse de la ACHM y, en algunos casos, no cuentan con la mayoría de los votos. De ahí, que creen que el anuncio podría no concretarse , pero conocedores de las conversaciones dicen que los alcaldes harían una fórmula de “congelar” su participación.

En medio de la tensa jornada, el ministro Quiroz subió el tono contra los jefes comunales: “Si no quieren, no se compensa”. Sus palabras despertaron molestia de dirigentes opositores y salieron a criticarlo.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Luego, a las 18:30 horas, se realizó un encuentro en la Municipalidad de Santiago, de forma remota, entre los alcaldes del oficialismo. Ahí los jefes comunales valoraron la compensación propuesta por La Moneda.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), indicó que “lo que salió ayer de la comisión mixta me parece bien”.

Si bien los alcaldes de derecha quedaron conformes con la medida, en el Congreso Nacional siguen algunas dudas en ese sector. De hecho, durante la jornada, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) encabezada por el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, se juntó con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para conversar sobre el tema. Mientras que desde el Parlamento surgieron dudas en sectores de la derecha.

En la Cámara Baja la mayoría de los libertarios rechazó la fórmula, aunque igual se aprobó por 80 votos a favor, 48 en contra y tres abstenciones. En el Senado, en tanto, hubo oficialistas con aprensiones, pero el senador Gustavo Sanhueza (UDI) fue el único que advirtió que iba a votar en contra, argumentando un posible riesgo de despilfarro de algunos jefes comunales.