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    Trump confirma que Xi visitará EE.UU. el próximo 24 de septiembre

    El presidente estadounidense añadió que durante el encuentro dialogarán sobre cuestiones como la Inteligencia Artificial (AI). La cita se corrobora poco después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller chino, Wang Yi, hablaran sobre las áreas de cooperación para sentar las bases de una “visita muy positiva.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Donald Trump. Foto: Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que su homólogo chino, Xi Jinping, visitará Washington en septiembre y que dialogará con el mandatario del gigante asiático sobre cuestiones como la Inteligencia Artificial (AI).

    “El presidente Xi vendrá el 24 de septiembre. Ya hablamos de ello (sobre Inteligencia Artificial) cuando estuve en Pekín y volveremos a hablar de ello”, señaló Trump durante un discurso para presentar su plan de protección a los consumidores ante el aumento del costo de la electricidad vinculado a los centros de datos que sustentan la IA.

    Esto se produce después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller chino, Wang Yi, hablaran en una cita paralela a la reunión de los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada hasta hoy en Manila, sobre la necesidad de identificar áreas de cooperación para sentar las bases de una “visita muy positiva”.

    “Hablamos mucho sobre la visita de septiembre y eso fue lo principal. Fue sólo para sentar las bases de otra visita positiva. Creo que el presidente Xi tendrá una visita muy positiva cuando venga a Washington”, indicó Rubio en declaraciones a la prensa.

    El jefe de Estado norteamericano viajó a Pekín en mayo pasado para reunirse con su par oriental, en la primera visita en nueve años de un presidente estadounidense. Trump ya se había reunido con Xi en suelo chino durante su primer mandato al frente de la Casa Blanca.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosXi JinpingChinaVisitaWashingtonIAMarco RubioMundo

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