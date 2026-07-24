Tras las lluvias, el peligro sigue bajo tierra: suelos saturados elevan el riesgo de socavones y deslizamientos en el norte

Crecida del rio La Ligua provoca danos en uno de los caminos que une la comuna de La Ligua con la localidad de Valle Hermoso, producto de los sistemas frontales que afecta a la zona centro norte del país.

Las lluvias más intensas ya quedaron atrás en gran parte del norte del país, pero el escenario de emergencia todavía está lejos de normalizarse. Ahora una de las principales preocupaciones de las autoridades se encuentra bajo la superficie. Los suelos saturados de agua, debilitados por un fenómeno inusual para una de las zonas más áridas del planeta, continúan generando condiciones propicias para remociones en masa, deslizamientos y la aparición de nuevos socavones.

Las regiones de Coquimbo y Atacama concentran el mayor riesgo. En ambas se han multiplicado durante los últimos días los colapsos de caminos, hundimientos de terreno y cortes de conectividad provocados por la erosión del subsuelo, lo que ha obligado a mantener un monitoreo permanente de rutas, quebradas y sectores urbanos vulnerables. Hasta ahora, al menos 14 personas han resultado con lesiones producto de la formación de estos repentinos socavones que hunden el terreno saturado de agua.

El último balance de Senapred da cuenta de la magnitud de la emergencia: 13 personas fallecidas, 3.664 damnificados, 1.405 albergados y 58.548 personas aisladas entre Atacama y La Araucanía. De las muertes provocadas por el temporal, al menos 6 ocurrieron en Coquimbo, mientras dos acontecieron en Atacama, y el resto, entre Valparaíso y La Araucanía.

Coquimbo sigue siendo la región más afectada. Allí se registran además 843 damnificados, 644 personas en albergues y más de 40 mil aislados. Además, mantiene múltiples interrupciones de rutas por activación de quebradas, rodados y crecidas de cauces, junto con 44 viviendas destruidas y cerca de 5.700 con distintos niveles de daño. Atacama también enfrenta un escenario complejo. La región suma 540 damnificados, 468 albergados y más de 17 mil personas aisladas. En las provincias de Copiapó y Huasco persisten numerosos cortes de caminos y problemas de conectividad, mientras se contabilizan 50 viviendas destruidas y miles de inmuebles dañados o en evaluación.

Coquimbo, 18 de julio de 2026. Debido a las intensas precipitaciones que afectan a la zona se activaron la mayoría de las quebradas como es el caso de Islon que corto la ruta dejando aislada a localidades del sector. Alejandro Pizarro/Aton Chile Alejandro Pizarro/Aton Chile

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, transmitió que varias localidades rurales como Quilacán, La Cachina, entre otras, han quedado aisladas debido a daños severos en los caminos provocados por socavones, además de falta de agua potable, electricidad y acceso a alimentos. El aislamiento ha afectado a miles de familias, algunas de las cuales han debido ser evacuadas por riesgo de derrumbe de viviendas y se desplegó maquinaria municipal y privada para habilitar rutas y restablecer el acceso a las comunidades.

La emergencia también dejó importantes daños en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, donde continúan los trabajos para restablecer rutas rurales afectadas por deslizamientos y activación de quebradas.

¿Por qué aparecen los socavones? La explicación estaría en la propia naturaleza de los suelos del norte. Sergio Carrasco, académico del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Técnica Federico Santa María y especialista en geotecnia, explica que se trata de terrenos acostumbrados a permanecer secos durante largos períodos.

“Son depósitos sueltos cuya firmeza depende de sales y arcillas que mantienen unidos los granos cuando el suelo está seco. Al saturarse, esa unión se debilita y el agua comienza a arrastrar las partículas más finas, formando cavidades internas. Cuando esas cavidades crecen, el terreno termina cediendo y aparece el socavón”, señala.

El fenómeno no se limita a las cercanías de los ríos. Carrasco advierte que basta con que el agua se concentre en quebradas reactivadas, calles, laderas o incluso por filtraciones de redes subterráneas para que comiencen los procesos de erosión interna. “No se necesita un río para formar un socavón”, resume.

Una explicación similar entrega Klaus Gayer, académico de la Universidad Mayor, quien sostiene que las pendientes pronunciadas, la textura gruesa de los suelos y la escasa cobertura vegetal hacen que Coquimbo y Atacama sean especialmente vulnerables.

“La baja presencia de vegetación significa menos raíces sujetando el terreno. Si a eso se suma el peso adicional que adquiere el suelo al hidratarse y la fuerza del agua escurriendo por las laderas, aumentan considerablemente las probabilidades de desprendimientos y socavones”, explica.

La doctora en Ecología Cynnamon Dobbs, académica de la Universidad de los Andes, agrega que las décadas de escasas precipitaciones también han favorecido la compactación de los suelos y la pérdida de materia orgánica, dejándolos más expuestos frente a eventos extremos como el vivido durante los últimos días.

Renaca, 20 de julio 2026 Socavon afecta a vecinos del sector residencial de Los Pinos, en Renaca, durante el paso del sistema frontal Manuel Lema/Aton Chile MANUEL LEMA/ ATON CHILE

Este riesgo, advierten, continuará incluso sin lluvias. Uno de los principales llamados de los especialistas es no asumir que el peligro desaparece cuando deja de llover. Carrasco sostiene que las cavidades que ya se formaron bajo la superficie pueden colapsar días o incluso semanas después del paso del sistema frontal. Mientras algunos sectores podrían estabilizarse rápidamente, otros continuarán siendo inestables si las bases del terreno ya fueron erosionadas.

¿Existe el mismo riesgo en el resto del país? Los expertos coinciden en que el mecanismo físico es el mismo, aunque la vulnerabilidad cambia según las características del suelo.

En la zona central, las arenas de dunas costeras también presentan alta susceptibilidad a la erosión. De hecho, se han presentado socavones en sectores de Reñaca y Algarrobo durante estos días de temporal, dejando al menos una persona lesionada en este último. En Santiago, los casos suelen estar asociados a filtraciones de redes sanitarias o activación de quebradas cordilleranas, mientras que en el sur predominan los deslizamientos debido a la saturación de laderas.

El frente se desplaza y las lluvias cambian de zona

Mientras Atacama y Coquimbo comienzan a dejar atrás las precipitaciones, la Dirección Meteorológica de Chile proyecta que el siguiente sistema frontal afectará principalmente entre la zona central y el sur del país. Las precipitaciones se concentrarán desde el Maule hacia Los Lagos durante los próximos días, acompañadas por viento en sectores del centro-sur.

Este jueves se presentaron precipitaciones breves, las cuales podrían volver durante la próxima semana. Foto: ATON.

En Santiago, las lluvias se presentaron de forma breve durante el jueves y podrían volver de manera débil el sábado durante la madrugada y el próximo martes con mayor intensidad. En cambio, las regiones de Atacama y Coquimbo permanecerán sin nuevas lluvias relevantes, aunque eso no implica el fin de la emergencia debido al delicado estado de los terrenos.

Más al extremo austral, Magallanes enfrentará otro fenómeno. Allí persistirán las bajas temperaturas durante al menos los próximos cinco días, con mínimas que podrían alcanzar los -15 °C en sectores como Torres del Paine y Puerto Edén, además de nuevas nevadas y formación de hielo en rutas, manteniendo vigente la Alerta Temprana Preventiva en toda la región.