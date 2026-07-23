Avanza habilitación parcial de Ruta 5 Norte: puede ser usada por camiones de suministro y vehículos de emergencia

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio a conocer la tarde de este jueves que, como parte del proceso de restitución de la conectividad afectada por el último sistema frontal en la Región de Atacama, se autorizó el tránsito en la Ruta 5 en dirección al norte.

Aunque aclaró que hasta el momento dicha vía puede ser utilizada “única y exclusivamente para camiones de suministro y vehículos de emergencia”, entre las 08:00 y las 14:00 horas.

El objetivo, aclaró la cartera en su comunicado, fue autorizar el tránsito de vehículos al norte desde La Serena, priorizando dicho tipo de transporte, generando desplazamiento en caravanas escoltadas.

El director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá, se refirió a la medida durante la supervisión de las obras de restitución en la Ruta 5 Norte, cuyo objetivo es que con el paso del día y las horas, aumente el número de vehículos que puedan circular por la carretera, tanto al norte como al sur del país.

“Hoy ya tenemos tránsito intermitente en los dos tramos que estaban previamente cortados, lo que nos ha permitido habilitar el desplazamiento de sur a norte mediante convoyes o cápsulas de 100 camiones” , informó.

De la misma forma, la autoridad del MOP explicó que “estos operativos han sido exitosos y nos permiten asegurar el abastecimiento de servicios básicos en el norte del país. A medida que avancen los trabajos durante los próximos días, el tránsito se irá normalizando progresivamente”.

“Podemos ver que ya hay una mayor cantidad de maquinaria desplegada y además, estamos trabajando diariamente en una mesa técnica constituida por la Dirección General de Concesiones, Carabineros y con el Ejército, con el objetivo de ir revisando diariamente la situación de esta ruta, priorizando todas las demandas de abastecimiento y en función de eso, se van tomando las decisiones respecto al tránsito de cada día”, agregó.

Autoridades supervisan la habilitación parcial de Ruta 5 Norte para camiones de suministro y vehículos de emergencia. Foto: Prensa MOP.

Por su parte, el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, destacó que “estamos trabajando coordinadamente para enfrentar esta emergencia. Las tareas de la emergencia demandan múltiples acciones y la coordinación es fundamental para recuperar la conectividad en todas las zonas afectadas de la región”.

“Recuperar la conectividad en toda la región es la tarea número uno y socorrer a las personas que aún se encuentran en situación de aislamiento” , apuntó.

La delegada presidencial de la Región de Atacama, Sofía Cid, a su vez afirmó que “una de las grandes emergencias que hemos tenido ha sido la conectividad. A nivel regional estamos trabajando fuertemente con la seremi de Obras Públicas, quien ha estado desplegada en la provincia del Huasco y también en la provincia de Copiapó, especialmente en los sectores de Tierra Amarilla y Totoral”.

“Ha sido un trabajo muy importante, con el apoyo del Gobierno Regional, en el COGRID se han aprobado inclusive recursos adicionales de emergencia, los cuales se están utilizando en esto”, destacó.

Trabajos de conectividad en Atacama y Coquimbo

En su comunicado, Obras Públicas también informó que en materia de conectividad, en el caso de la Región de Atacama, se continúa en fase de recuperación post sistema frontal.

Por ello, las cuadrillas de emergencia de la Dirección de Vialidad se encuentran desplegadas en las zonas afectadas. A la fecha se mantienen 17 rutas regionales interrumpidas y 24 quebradas activas, concentradas en la provincia de Huasco.

Entre las principales soluciones destacan la habilitación del tránsito en el Puente Maitencillo, ubicado en el km 14 de la Ruta C-46, la principal vía de conexión entre las comunas de Vallenar, Huasco y Freirina, que se produjo a las 20 horas de este miércoles 22 de julio.

Esto luego de que concluyeran las labores de emergencia desarrolladas por la Dirección de Vialidad del MOP para recuperar la infraestructura afectada por la activación de la Quebrada Verde.

En la Región de Coquimbo, en tanto, equipos de la Dirección de Vialidad trabajan en la restitución de la conectividad en las zonas más afectadas, considerando que en total 131 puntos se encuentran con interrupción de tránsito, los que están siendo resueltos progresivamente.