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    Bachelet da nuevo paso en su cruzada al enfrentar primer debate con todos los candidatos a la Secretaría General de la ONU

    “Creo que ha llegado el momento de que una mujer esté al timón”, dijo la expresidenta chilena durante el encuentro con los otros cinco postulantes al máximo cargo del organismo multilateral en el foro desarrollado en Nueva York.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidenta Michelle Bachelet participa en el primer debate oficial por la Secretaría General de la ONU.

    A las 17.00 horas, la expresidenta Michelle Bachelet hizo ingreso al Salón de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, para participar del primer debate oficial en la carrera por la Secretaría General del organismo multilateral.

    Luego se sumaron María Fernanda Espinosa (Ecuador), Rafael Grossi (Argentina), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) y Macky Sall (Senegal).

    El foro denominado “Diálogo abierto de la ONU: El próximo Secretario General”, transmitido en vivo por la página oficial de la ONU, tuvo el clásico formato de un debate televisivo entre candidatos. El encuentro, organizado por la Oficina del Presidente de la Asamblea General con el apoyo de Bloomberg, fue moderado por dos periodistas y contó con un salón prácticamente repleto, con representantes de los Estados miembros.

    La otrora dos veces jefa de Estado llegó al debate luego un nuevo periplo internacional para sumar apoyos a su cruzada, que cuenta con la nominación de Brasil y México, luego que el gobierno de José Antonio Kast le retiró el respaldo de Chile. En la gira tuvo pasos por Medio Oriente y África, con citas claves con países que son miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.

    En el debate, Bachelet y los otros cinco postulantes para suceder al portugués António Guterres en el máximo cargo de Naciones Unidas, tuvieron espacio para unas palabras introductorias, luego respondieron siete preguntas cada uno y al final contaron con tiempo para un cierre. Al igual que los dos encuentros anteriores -no oficiales- a los que asistió la expresidenta, no hubo interacciones entre los candidatos ni confrontación de ideas.

    La también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU reforzó en sus intervenciones los pilares de su propuesta para la Secretaría General, con una fuerte apuesta por reformar el organismo, presencia en el territorio, fortalecimiento del multilateralismo y a los derechos humanos.

    Bachelet, eso sí, reconoció las falencias de Naciones Unidas, al señalar que “tiene deficiencias, pero la crisis actual no le resta relevancia ni necesidad. La tarea clave para el próximo secretario general será defender, preservar y mejorar la organización, incluso mediante reformas continuas, para garantizar que la ONU ofrezca resultados cada vez mejores y más amplios”.

    También relevó las credenciales que, a su juicio, la hacen merecedora del cargo: “Soy una líder con experiencia política comprobada. Fui Presidenta de la República en dos ocasiones. En mi país, el cargo de Presidente de la República conlleva tanto la jefatura del Estado como la del gobierno. Demostré mi capacidad para liderar negociaciones complejas y tomar decisiones difíciles, logrando al mismo tiempo acuerdos democráticos y construyendo confianza y puentes entre los líderes mundiales”.

    Dio cuenta, asimismo, de sus competencias en gestión, al haber sido ministra de Salud y Defensa, y también al liderar dos instancias de Naciones Unidas, como ONU Mujeres y su cargo de alta comisionada.

    Y afirmó: “Creo que ha llegado el momento de que una mujer esté al timón” del organismo multilateral.

    Una de las preguntas más complejas que enfrentó Bachelet en el foro fue cuando se le consultó por la manera en que enfrentaría las presiones de los Estados miembros más poderosos y cómo mantendría la independencia.

    En su respuesta, la exmandataria recordó que en su paso por ONU Mujeres recibió presiones y la advertencia del retiro de apoyo financiero si no respondía a ellas. “Retiraron los fondos, pero intentamos conseguir otros recursos. Así que, para mí, la neutralidad, la imparcialidad y la independencia forman parte de mi ADN. Siempre he actuado así a lo largo de mi vida”, dijo.

    “A mí también intentaron presionarme por otros motivos cuando era alta comisionada para los Derechos Humanos, para que no publicara ciertos documentos. Pero lo hice porque era mi deber. Y hay que cumplir con el deber; si no, uno no es digno de ser secretario general al cumplir con ese deber”, afirmó, aunque sin especificar qué naciones.

    Más sobre:Michelle BacheletONUNaciones UnidasNueva YorkSecretaría General

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