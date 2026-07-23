Abogada de senadores de oposición por megarreforma defiende rol del TC y reconoce “riesgo” de haber acudido al organismo

En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, la mañana de este jueves, la abogada Leslie Sánchez, abordó la discusión sobre el rol del Tribunal Constitucional (TC), de cara al debate que se va a abrir en el organismo por la megarreforma del gobierno.

La experta constitucionalista representa a los senadores de oposición que optaron por acudir ante el TC para impugnar el proyecto clave de la administración del Presidente José Antonio Kast.

La discusión viene antecedida por la inquietud del oficialismo tras el fallo del TC en sobre el proyecto de Escuelas Protegidas y el recelo histórico en sectores de izquierda a las actuaciones de un organismo rotulado como “tercera cámara”.

“Estamos frente a un escenario que no deja de ser complejo. Asumimos que el riesgo de ir al Tribunal Constitucional siempre es alto. Tenemos fe en nuestro argumento”, afirmó Sánchez.

La profesional indicó que desde 2005 se han intentado cambios al tribunal e insistió en que “las reglas del juego hoy día son estas, para bien o para mal”.

“Más allá de que a uno le encantaría que fuera otra fisionomía del tribunal, es lo que hay, y no por eso nos vamos a restar de utilizar las instituciones que existen y los mecanismos que hay. Sobre todo cuando percibimos y tenemos convicción jurídica de que aquí hay vicios de constitucionalidad, Constitución que la derecha no podría discutir que no le gusta o que no le acomoda. Entonces, no estamos tampoco usando un texto a nuestra pinta. No, el texto, que yo siento que la derecha lo refleja mucho y le acomoda, en una institución que a nosotros nos encantaría que fuera distinta, pero como te digo, no lo es, es una de las herramientas que hay hoy día en democracia y las vamos a utilizar", manifestó.

Por otro lado, reflexionó ante el planteamiento de que las decisiones del TC afectarían decisiones democráticas de las autoridades electas por la ciudadanía para legislar.

“Lamentablemente, no es la primera vez que una norma se podría aprobar por una mayoría y eso no le resta ni le subsana a los vicios constitucionales. No quiero con esto plantear que el Congreso se equivoque. Buenamente, ellos tienen una intención, están tratando de ejecutar un programa de gobierno, una mirada bien ideológica en materia económica, y eso a veces puede nublar los horizontes y hacer olvidar, un poco, el marco en el que tú juegas. Y para eso está el Tribunal Constitucional y para eso se han creado los tribunales constitucionales en el mundo, guardianes de la Constitución que van a ser también un sistema de freno cuando otros órganos, con la mejor de las intenciones quizás, quieran realizar determinadas políticas públicas, pero que transgreden la Constitución”, planteó la experta.

La abogada expuso que tanto el requerimiento de la Cámara de Diputados como del Senado respeto a la megarreforma “se abocan sobre dos figuras que regula la ley, que una es el Estatuto de Invariabilidad Tributaria que se le aplicaría a inversionistas chilenos y extranjeros”.

“Lo segundo es una restitución de dinero que se le entregaría a los empresarios que quieren invertir en Chile pero que sus temas además tienen impacto medioambiental y tienen que solicitar un trámite administrativo que se llama Resolución de Calificación Ambiental, que la pueden obtener pero que posteriormente puede ser impugnada en tribunales, y una vez impugnada, el tribunal puede llegar a la convicción de que no procede a haberla otorgado y declarar la nulidad, y a ese empresario se le pagaría, restituiría todos los dineros que ejecutó en el proyecto”, indicó.

Ante la tramitación del proyecto, la abogada sostuvo que el Ejecutivo logró “coordinar mayorías bien circunstanciales, pero mayorías que le permiten avanzar en el fondo”.

Respecto a plazos, la abogada recordó que “el tribunal primero se tiene que pronunciar sobre la admisibilidad de los requerimientos”.

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