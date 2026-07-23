El renovado Boca Juniors del Vasco Arruabarrena que recibe a O’Higgins en la Copa Sudamericana

O’Higgins visita a Boca Juniors este jueves a las 20.30. Para el cuadro xeneize es el comienzo de su participación en la Copa Sudamericana. Se da en un escenario marcado por una profunda reestructuración tras un primer semestre que terminó antes de lo esperado. La eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores provocó la salida del entrenador Claudio Úbeda y abrió paso al regreso de Rodolfo Arruabarrena.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme apostó por un cambio de rumbo que no solo incluyó el regreso del exlateral al banco, sino también una renovación parcial del plantel. En materia de incorporaciones, Boca oficializó las llegadas del arquero Álvaro Montero y del delantero Sebastián Villa. A ellos se suma el regreso de Leandro Paredes, quien volvió al club tras disputar el Mundial con Argentina. El volante reaparecerá ante O’Higgins pese a una lesión en las costillas.

El mercado de pases, sin embargo, continúa abierto para Boca. A pocas horas del compromiso frente al cuadro rancagüino, la dirigencia sigue buscando incorporar un centrodelantero, una de las prioridades definidas por el nuevo cuerpo técnico para reforzar una zona donde el plantel perdió variantes durante el receso.

#ParteMédico



Leandro Lozano: Distensión del músculo semimembranoso izquierdo.



Milton Giménez: Lesión grado II del músculo aductor derecho.



Carlos Palacios: Sobrecarga del músculo pectíneo derecho.



Adam Bareiro: Discopatía lumbar.



Tomás Belmonte: Esguince leve de tobillo… pic.twitter.com/5NDYPKZ5Mt — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 22, 2026

Precisamente sobre esa necesidad, Riquelme explicó que la contratación de Villa respondió a una solicitud de Arruabarrena. “Quería un delantero y Sebastián cumple con todas las condiciones para jugar en este club. Tiene la ventaja que ya conoce todo. Lo único que queremos es que disfrute, que juegue a la pelota porque creemos que nos puede aportar cosas que el equipo está necesitando”, dijo.

“Cuando nosotros tuvimos la suerte de tenerlo en el club, hemos vivido momentos bastante raros. A Sebastián lo hacían ir a declarar el mismo día de los partidos. Con él hemos sido muy claros: le dijimos que él iba a seguir jugando si no pasaba nada y que si era sentenciado iba a dejar de hacerlo, que fue lo que pasó. Cuando pasó eso, acá no jugó más. Se fue a Mendoza y nadie se preguntaba nada”, sostuvo.

El exvolante también se refirió a las causas judiciales que enfrentó el ariete. “Jamás se presentó en ningún lado a pedirle plata a Boca. Ya cumplió su sentencia y yo creo que en la vida todos merecemos una segunda oportunidad”, comentó.

Mientras llegan más refuerzos, Arruabarrena también deberá definir el futuro inmediato de varios futbolistas que estuvieron en el centro de las críticas durante el primer semestre. Entre ellos aparecen Carlos Palacios y Williams Alarcón. Ambos permanecieron en el plantel y buscarán ganarse un lugar en la nueva estructura. El formado en Unión Española, eso sí, se resintió de una lesión y no estará en el duelo de la Sudamericana.

El estreno frente a O’Higgins será la primera oportunidad para observar el funcionamiento de una formación que aún se encuentra en pleno proceso de armado. Riquelme también explicó por qué eligió nuevamente a Arruabarrena para conducir esta etapa. “Es alguien a quien quiero mucho, he tenido la suerte de tenerlo de compañero acá en el club y en Villarreal. Hemos compartido muchísimos años jugando a la pelota, comidas entre las familias”, comentó.

“Él ama al club igual que todos los bosteros, no dudó un segundo en venir y eso nos pone muy contento. Es una persona muy seria, que trabaja mucho y espero que este semestre podamos disfrutarlo”, enfatizó.

Ante O’Higgins, Boca formará con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Alan Velasco, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel.