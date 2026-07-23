O’Higgins va por el batacazo en La Bombonera: visita al renovado Boca Juniors de Arruabarrena por la Copa Sudamericana

O’Higgins enfrentará este jueves a Boca Juniors por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El duelo está programado para las 20.30 horas en La Bombonera. Para el duelo, el plantel de Lucas Bovaglio entrenó en las instalaciones de Defensa y Justicia, en Florencio Varela. Ahí realizó su última práctica antes del compromiso.

La serie definirá a uno de los clasificados a los octavos de final del certamen subcontinental. El equipo nacional llega al encuentro tras vencer a Ñublense y alcanzar la final de la Copa de la Liga. Además, en la Copa Chile está en segundo lugar del Grupo E, claro que aun les resta una fecha para definir la clasificación. En la Liga de Primera, O’Higgins es décimo, con 20 puntos. En la Sudamericana ha llevado una destacada campaña: fue segundo de su zona, con 10 puntos, solo por debajo de Sao Paulo. Superó en la clasificación a Millonarios y Boston River para meterse en la ronda eliminatoria.

Además, el duelo ante Boca marcará uno de los últimos compromisos de Francisco González con la camiseta celeste. El extremo continuará su carrera en Xolos de Tijuana, de la Liga MX, aunque permanecerá en O’Higgins para disputar la llave completa frente al conjunto argentino antes de incorporarse a su nuevo club.

La formación de los celestes es con: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yáñez.

El técnico Bovaglio se había mostrado ilusionado en su momento tras conocer el cruce ante los transandinos. “Boca es un grande del continente. Nos tocó uno de los rivales más difíciles que podíamos tener. Pero este es un desafío más para el equipo. A lo largo de la temporada hemos tenido distintos encuentros de índole internacional y, mientras más difícil es el escollo, mejor responde el equipo”, señaló en ese momento.

O'Higgins visita a Boca Juniors. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

En tanto, Boca Juniors afrontará el encuentro con el regreso de Leandro Paredes al equipo tras su participación en el Mundial. Pese a la fisura de costilla que sufrió en la Copa del Mundo, el volante asoma como titular en el cuadro xeneize, que ahora es dirigido por Rodolfo Arruabarrena. El mediocampista integra la nómina de convocados como una de las novedades, junto a los refuerzos Álvaro Montero y Sebastián Villa, quienes también aparecen como titulares para el compromiso en La Bombonera.

La principal baja de último momento para el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena es Leandro Lozano, quien sufrió un problema físico durante el entrenamiento del martes y quedó descartado. Su ausencia le abriría un lugar en la formación inicial al juvenil Dylan Gorosito. A esas bajas se suman las de Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Milton Giménez y Adam Bareiro, quienes continúan fuera por lesión. El chileno también se resintió durante la semana.

La formación de Boca será con: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Alan Velasco, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel.