SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    O’Higgins va por el batacazo en La Bombonera: visita al renovado Boca Juniors de Arruabarrena por la Copa Sudamericana

    El equipo de Lucas Bovaglio visita a los xeneizes en la llave de la ronda de playoffs en el certamen subcontinental.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    O’Higgins va por el batacazo en La Bombonera: visita al renovado Boca Juniors de Arruabarrena. Fotos: Photosport

    O’Higgins enfrentará este jueves a Boca Juniors por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El duelo está programado para las 20.30 horas en La Bombonera. Para el duelo, el plantel de Lucas Bovaglio entrenó en las instalaciones de Defensa y Justicia, en Florencio Varela. Ahí realizó su última práctica antes del compromiso.

    La serie definirá a uno de los clasificados a los octavos de final del certamen subcontinental. El equipo nacional llega al encuentro tras vencer a Ñublense y alcanzar la final de la Copa de la Liga. Además, en la Copa Chile está en segundo lugar del Grupo E, claro que aun les resta una fecha para definir la clasificación. En la Liga de Primera, O’Higgins es décimo, con 20 puntos. En la Sudamericana ha llevado una destacada campaña: fue segundo de su zona, con 10 puntos, solo por debajo de Sao Paulo. Superó en la clasificación a Millonarios y Boston River para meterse en la ronda eliminatoria.

    Además, el duelo ante Boca marcará uno de los últimos compromisos de Francisco González con la camiseta celeste. El extremo continuará su carrera en Xolos de Tijuana, de la Liga MX, aunque permanecerá en O’Higgins para disputar la llave completa frente al conjunto argentino antes de incorporarse a su nuevo club.

    La formación de los celestes es con: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yáñez.

    El técnico Bovaglio se había mostrado ilusionado en su momento tras conocer el cruce ante los transandinos. “Boca es un grande del continente. Nos tocó uno de los rivales más difíciles que podíamos tener. Pero este es un desafío más para el equipo. A lo largo de la temporada hemos tenido distintos encuentros de índole internacional y, mientras más difícil es el escollo, mejor responde el equipo”, señaló en ese momento.

    O'Higgins visita a Boca Juniors. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    En tanto, Boca Juniors afrontará el encuentro con el regreso de Leandro Paredes al equipo tras su participación en el Mundial. Pese a la fisura de costilla que sufrió en la Copa del Mundo, el volante asoma como titular en el cuadro xeneize, que ahora es dirigido por Rodolfo Arruabarrena. El mediocampista integra la nómina de convocados como una de las novedades, junto a los refuerzos Álvaro Montero y Sebastián Villa, quienes también aparecen como titulares para el compromiso en La Bombonera.

    La principal baja de último momento para el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena es Leandro Lozano, quien sufrió un problema físico durante el entrenamiento del martes y quedó descartado. Su ausencia le abriría un lugar en la formación inicial al juvenil Dylan Gorosito. A esas bajas se suman las de Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Milton Giménez y Adam Bareiro, quienes continúan fuera por lesión. El chileno también se resintió durante la semana.

    La formación de Boca será con: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Alan Velasco, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa SudamericanaBoca JuniorsO'Higgins

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jefe Defensa Nacional para Huasco sostiene que reposición de agua potable podría tardar dos semanas

    El petróleo acelera su escalada y roza los US$ 100 en medio de reportes de ataques contra petroleros

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Europa aplica multa de US$ 1.000 millones contra Google y le ordena cambios en su tienda de aplicaciones

    Detienen a sujeto con más de 63 kilos de marihuana en La Granja

    La Justicia de Perú prorroga un año la prisión preventiva de Pedro Castillo por caso de corrupción

    Lo más leído

    1.
    BTS cobra su primera víctima: ministra Natalia Duco le pide la renuncia a la directora del IND Lorena Castillo

    BTS cobra su primera víctima: ministra Natalia Duco le pide la renuncia a la directora del IND Lorena Castillo

    2.
    El equipo de agentes libres: las figuras que quedaron sin contrato tras el Mundial 2026

    El equipo de agentes libres: las figuras que quedaron sin contrato tras el Mundial 2026

    3.
    “Se terminó la mentira de Messi; llegó el tiempo de investigarlo”: medio argentino sorprende con artículo sobre la Pulga

    “Se terminó la mentira de Messi; llegó el tiempo de investigarlo”: medio argentino sorprende con artículo sobre la Pulga

    4.
    Clínica reservada e instrucciones de no filtrar: los detalles de la cirugía de Vinícius Júnior para cambiar su rostro

    Clínica reservada e instrucciones de no filtrar: los detalles de la cirugía de Vinícius Júnior para cambiar su rostro

    5.
    El quinto fichaje más caro de la historia: el Chelsea sorprende tras el Mundial y rompe el mercado con figura de Inglaterra

    El quinto fichaje más caro de la historia: el Chelsea sorprende tras el Mundial y rompe el mercado con figura de Inglaterra

    6.
    Dura crítica de Manu Ginóbili a la Albiceleste: “En Argentina, creemos que se gana con huevos y coraje; eso no alcanza”

    Dura crítica de Manu Ginóbili a la Albiceleste: “En Argentina, creemos que se gana con huevos y coraje; eso no alcanza”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este jueves 23 de julio: toda la red está operativa - Clone

    Así funciona la red de Metro este jueves 23 de julio: toda la red está operativa - Clone

    Seguro de Cesantía flexibiliza sus requisitos para sectores afectados por el sistema frontal: ¿Cómo solicitarlo?

    Seguro de Cesantía flexibiliza sus requisitos para sectores afectados por el sistema frontal: ¿Cómo solicitarlo?

    Rosalía en Chile: cómo comprar las últimas entradas disponibles para sus conciertos

    Rosalía en Chile: cómo comprar las últimas entradas disponibles para sus conciertos

    Jefe Defensa Nacional para Huasco sostiene que reposición de agua potable podría tardar dos semanas
    Chile

    Jefe Defensa Nacional para Huasco sostiene que reposición de agua potable podría tardar dos semanas

    Detienen a sujeto con más de 63 kilos de marihuana en La Granja

    Así funciona la red de Metro este jueves 23 de julio: toda la red está operativa - Clone

    El petróleo acelera su escalada y roza los US$ 100 en medio de reportes de ataques contra petroleros
    Negocios

    El petróleo acelera su escalada y roza los US$ 100 en medio de reportes de ataques contra petroleros

    Europa aplica multa de US$ 1.000 millones contra Google y le ordena cambios en su tienda de aplicaciones

    “Actuar con independencia” y “Menos presidencialista”: lo que proponen los postulantes a liderar la CChC

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno
    Tendencias

    “Las probabilidades son altas”: experto advierte que podría repetirse un temporal fuerte en lo que queda del invierno

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Dura crítica de Manu Ginóbili a la Albiceleste: “En Argentina, creemos que se gana con huevos y coraje; eso no alcanza”
    El Deportivo

    Dura crítica de Manu Ginóbili a la Albiceleste: “En Argentina, creemos que se gana con huevos y coraje; eso no alcanza”

    “Fue una paliza, Argentina nunca jugó bien al fútbol”: el análisis del brasileño Ronaldo tras la final ganada por España

    “Una mala jugada”: Federación de Italia reconoce contactos con Guardiola y surgen detractores a posible llegada de Pep

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos
    Tecnología

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    The Byrds y las ocho millas de altura que abrieron una nueva era en el rock
    Cultura y entretención

    The Byrds y las ocho millas de altura que abrieron una nueva era en el rock

    Momoko Seto y la alabada cinta El Gran Viaje: “Nadie podría negar que estamos destruyendo nuestro planeta. Es un hecho”

    Kneecap, la controvertida banda irlandesa debuta en Chile

    La Justicia de Perú prorroga un año la prisión preventiva de Pedro Castillo por caso de corrupción
    Mundo

    La Justicia de Perú prorroga un año la prisión preventiva de Pedro Castillo por caso de corrupción

    Irán avisa a militares de Estados Unidos de que cometerán crímenes de guerra si atacan puentes y centrales eléctricas

    La Guardia Revolucionaria de Irán anuncia la destrucción de “equipo militar” de Estados Unidos en un ataque en Jordania

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños
    Paula

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños

    Té yogui

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”