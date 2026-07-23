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    Irán avisa a militares de Estados Unidos de que cometerán crímenes de guerra si atacan puentes y centrales eléctricas

    "Alegar órdenes de superiores para justificar crímenes de guerra no exime a los autores de su responsabilidad penal”, ha señalado el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.

    Por 
    Europa Press
    Lanzamiento de un dron en una zona no revelada de Irán. Foto: Tasnim News Agancy/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo.

    Las autoridades de Irán han avisado este jueves a militares de Estados Unidos de que cometerán crímenes de guerra si atacan puentes y centrales eléctricas y que no estarán eximidos por acatar órdenes de superiores, en un nuevo mensaje en el que alertan de que Washington esta normalizando estas prácticas.

    “No cometas crímenes de guerra por nadie; alegar órdenes de superiores para justificar crímenes de guerra no exime a los autores de su responsabilidad penal”, ha señalado el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, en un mensaje en redes sociales en el que acusa a la clase dirigente estadounidense de “sacrificar lo que queda del Derecho Internacional Humanitario y los fundamentos de la ética y la civilización humanas”.

    En este sentido, ha incidido en que los códigos y manuales del Departamento de Defensa estadounidense dejan claro que los miembros de las Fuerzas Armadas “tienen el deber, tanto legal como moral, de desobedecer órdenes manifiestamente ilegales”.

    Todo por su “insaciable apetito por la guerra y la matanza”, ha afeado Baqaei, quien ha recordado que la destrucción de puentes y centrales eléctricas “es manifiestamente ilegal y delictivo” en medio de los ataques lanzados por el Ejército estadounidense y la amenaza de Donald Trump de atacar este tipo de infraestructura si siguen las tensiones entorno al paso de Ormuz.

    “Constituye una represalia y un castigo colectivo, ambos explícitamente prohibidos como crímenes de guerra tanto por el Derecho Internacional Humanitario como por la legislación nacional estadounidense”, ha señalado el portavoz de Exteriores iraní, quien ha incidido en que estos delitos no prescriben y subrayado que Teherán “se mantiene firme y resuelto contra la ilegalidad y el desprecio de la ley”.

    El Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo su duodécima noche de ataques contra Irán, una nueva jornada de ataques bajo el propósito declarado de socavar la capacidad de Teherán para amenazar el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz y a los que Irán ha respondido con ataques contra las bases militares de Ali al Salem y Al Adiri, en Kuwait.

    Más sobre:IránEstados UnidosAtaques

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