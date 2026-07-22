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    “Por daños en la cancha”: ANFP reprograma duelo entre La Calera vs. Everton y desata la molestia de los viñamarinos

    El duelo estaba programado para el viernes. Sin embargo, las malas condiciones del campo del Nicolás Chahuán obligan a disputarlo el lunes 27, a solo cinco días de que los ruleteros reciban a Colo Colo.

    Por 
    Rodrigo Fuentealba
     
    Cristian Barrera
    Everton reclaama la reprogramación del duelo ante La Calera. FOTO: Photosport SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    El reinicio de la Liga de Primera ya suma un problema de logística. El frente de mal tiempo climático que azota a la zona centro norte tiene en vilo la organización de algunos de los partidos de la décimo sexta fecha del torneo.

    Sin ir tan lejos en las fechas, el duelo que da inicio a la jornada está muy cerca de modificar su horario. Se trata de compromiso entre Unión La Calera y Everton, el cual está programado para el viernes, a las 18:00 horas, en el estadio Nicolás Chahuán.

    Pese a la confirmación de los horarios, las autoridades comunales de la ciudad cementera, quienes administran el recinto, pusieron en duda la confirmación del encuentro. Las malas condiciones del campo de juego, después de las inclemencias del tiempo, impiden la realización del enfrentamiento.

    “Tenemos muchas complicaciones con las condiciones. En el estadio mismo, la estructura ha soportado bien, sin muchos daños significativos. Respecto de la cancha en sí, después de la gran cantidad de agua caída el corcho flotó mucho y se fue a los costados. Eso impide que se realice un partido en una fecha cercana, como la que está programada para este viernes”, advirtió Roberto Hormazábal, encargado de deportes del municipio, en conversación con Radio Cosmos.

    Asimismo, aseguró que las autoridades del fútbol están al tanto del problema, así como el resto de las autoridades que deben tomar la decisión final para la realización del evento.

    “La verdad es que el informe sobre este tema ya está en manos de Unión La Calera, también están informados de la reunión con la Delegación Presidencial. Además, la ANFP de todas maneras está al tanto del estado del estadio”, afirmó el funcionario.

    Horas más tarde, desde Quilín reportaron el cambio oficial del enfrentamiento, el cual se disputará el lunes en el mismo recinto.

    “La Delegación Presidencial Provincial de Quillota no autorizó el partido en su programación original por los daños que sufrió la cancha tras el paso del sistema frontal”, se lee en el comunicado de la ANFP.

    El malestar de Everton

    Lo cierto es que en el club ruletero rechazan la posibilidad de reprogramar el encuentro. De acuerdo con los antecedentes que manejan, el microciclo de entrenamiento se ha realizado conforme a la planificación del duelo que marca el retorno a la competencia nacional.

    Es más, en términos logísticos, el equipo oro y cielo tiene lista la preparación global para afrontar este compromiso: la concentración del equipo, el transporte y la alimentación después del partido.

    “A 48 horas del partido hay trascendidos de que el partido no se jugaría y las bases del campeonato dicen claramente que si alguno de los 4 estadios del club que actuare de local no está disponible, se debe avisar con no menos 96 horas antes del inicio del partido”, aseguraban en el club a El Deportivo antes de la oficialización.

    Malestar que se cimenta, en gran parte, por la poca preparación que tendrán los viñamarinos para el siguiente partido, cuando reciban al líder Colo Colo en el estadio Sausalito, el próximo sábado 1 de agosto.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraEvertonANFPUnión La Calera

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