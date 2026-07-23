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    Luz verde a proyecto del gobierno que evita alza en las cuentas eléctricas: sala de la Cámara lo despacha a ley

    El proyecto, que tuvo un mes de tramitación, resuelve la forma en que los consumidores saldarán la deuda con las empresas distribuidoras por US$ 900 millones a través de un mecanismo que aprovecha una baja de cuentas en 2028. Sin la iniciativa, las cuentas de la luz habrían subido 4%.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    21 JULIO 2026 MINISTRA DE ENERGIA; XIMENA RINCON. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Este miércoles la Sala de la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto eléctrico nombrado “ordenemos las tarifas”, que busca precisamente ordenar el funcionamiento tarifario y resolver la deuda que tienen los consumidores con las empresas eléctricas de distribución. La votación del proyecto arrasó con 117 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones.

    Fue una tramitación expedita, pues la iniciativa fue ingresada hace un mes, el 22 de junio. Entre sus materias principales se encuentra saldar la deuda con las empresas distribuidoras de energía debido al retraso de la publicación del decreto Valor Agregado de Distribución (VAD) del periodo 2020-2024, el que se postergó por la pandemia y el estallido social. Sin esta fórmula, las cuentas habrían subido 4% a nivel nacional.

    La ministra de Energía, Ximena Rincón, sostuvo tras la aprobación que “no solamente hemos legislado el pagar la deuda -que había que pagarla y que si este proyecto hoy día no se aprobaba se empezaba a cobrar de manera inmediata a todos y todas en nuestro país- sino que lo hemos hecho recogiendo mejoras que eran necesarias, situaciones que hacían urgente ampliar la posibilidad de considerar zonas que en nuestro país tienen problemas en materia energética y que no se podían decretar racionamientos porque la norma era demasiado restrictiva. Pero también se recoge la posibilidad de extender el subsidio para el próximo año 2027 que no estaba en la legislación”.

    Principales ejes del proyecto

    El proyecto recogió una gran cantidad de planteamientos realizados por parlamentarios, proceso que se ejecutó mediante un trabajo prelegislativo que llevó un tiempo.

    “Se han recogido precisiones a efecto de que cuando una empresa eléctrica falla y tiene que compensar, no se vuelva esto parte de la tarifa. Es decir, aquí lo que ha habido es un trabajo serio con los parlamentarios, con las diputadas, los diputados, las senadoras y los senadores”, apuntó la ministra.

    Los consumidores mantienen una deuda con las empresas distribuidoras de energía del orden de US$ 900 millones, el método del proyecto de ley que presentó el gobierno plantea empezar a pagar esta deuda a partir de 2028.

    La alternativa aprovecha una baja en las cuentas de la luz que tendrá lugar desde el 1 de enero de 2028, vinculada a la disminución del cargo MPC (Mecanismo de Protección al Cliente). Este mecanismo fue creado el 2022 (Ley 21.472) para saldar la deuda por US$6 mil millones con las generadoras eléctricas, luego de su congelamiento tarifario.

    De esta forma, si entre los años 2024 y 2027, y por ese cargo, los consumidores debían pagar $22 por kilowatt hora, en el periodo 2028-2035 el cobro disminuye a $9 por kilowatt hora. El proyecto aprobado aprovecha aquello y limitará la baja de 2028, sumando $5 por kilowatt hora al cobro correspondiente, quedando finalmente en $14 kilowatt hora.

    Rincón detalló cuando presentó el proyecto que “la fórmula para pagar la deuda va a ser la misma que se utilizó para sanear la deuda con las generadoras. Una institución financiera va a pagar directamente la deuda completa con las distribuidoras y cada uno de los chilenos va a ir pagando mes a mes desde el 2028 hasta el 2035”.

    Además, la iniciativa se abre a un proceso que por años no alcanzó consenso ni político ni en el sector eléctrico: la negociación de contratos. El proyecto permite a la Comisión Nacional de Energía (CNE), con anterior autorizaciones del ministerio de Energía, negociar una sola vez los contratos de energía con las empresas generadoras a fin de obtener un nuevo contrato de suministro que permita bajar las tarifas eléctricas.

    “A partir de mañana nos ponemos a trabajar para que esta norma que se aprobó entre en vigencia inmediatamente con todos sus reglamentos para materializarla”, sostuvo Rincón.

    Más sobre:Proyecto eléctricoOrdenemos las tarifas

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