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    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    La firma coreana actualiza sus relojes inteligentes apostando por el nuevo procesador Snapdragon Wear Elite y herramientas de inteligencia artificial. Conoce las especificaciones y más detalles.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    El ecosistema de wearables de Samsung se renueva en Chile. A partir de este 29 de julio, llegan al mercado local los nuevos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9, dos equipos recién anunciados en el Galaxy Unpacked 2026 de Londres.

    Ambos equipos marcan el debut del chip Snapdragon Wear Elite y consolidan la estrategia de la firma asiática de convertir la salud en un hábito diario.

    Los dispositivos traducen datos biométricos complejos en recomendaciones prácticas gracias a las capacidades de inteligencia artificial integradas en el sistema operativo Wear OS 7 y la interfaz One UI 9 Watch.

    Cómo es el nuevo Samsung Galaxy Watch Ultra2

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    El modelo de mayor rendimiento es el Galaxy Watch Ultra2, un reloj diseñado para soportar condiciones ambientales extremas y pensado para aventuras al aire libre.

    Su caja de 47 milímetros está fabricada en titanio resistente a los golpes e integra una pantalla protegida por cristal de zafiro capaz de brillar a 5.000 nits. Esta especificación asegura una visibilidad total bajo la luz solar intensa.

    En cuanto a autonomía, el equipo incorpora una enorme batería de 800 mAh, lo que representa un aumento de capacidad del 35% respecto a la generación Ultra anterior, empaquetada en un diseño que reduce su grosor total en un 12%.

    Este dispositivo apunta directamente al segmento deportivo de alto nivel. Cuenta con funciones dedicadas como Trail Run, que registra la elevación y el impacto del terreno, y añade una alerta de nutrición en tiempo real para optimizar la hidratación.

    Los entusiastas de las actividades acuáticas cuentan con resistencia al agua de 10 ATM y certificación EN13319, lo que permite registrar parámetros de buceo como profundidad y temperatura de forma automática.

    Cómo es el nuevo Samsung Galaxy Watch9

    Los nuevos Watch9

    Por su parte, el Galaxy Watch 9 se posiciona como el acompañante ideal para el uso cotidiano y el monitoreo ininterrumpido. El modelo conserva la estética de bordes redondeados y cuerpo de aluminio ligero, pero actualiza todos sus componentes internos para ofrecer mayor fluidez y eficiencia energética.

    Disponible en formatos de 40 y 44 milímetros, su panel alcanza los 3.000 nits de brillo máximo y ve incrementadas sus baterías a 390 y 445 mAh respectivamente.

    Si bien el reloj mantiene un diseño familiar, las mejoras internas sorprenden ampliamente, al contar con un procesador renovado, una batería más grande y un conjunto de métricas de salud le dan nueva vida a este dispositivo.

    Nuevas herramientas con IA

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    En el Galaxy Unpacked se conoció que ambos equipos centralizan su experiencia de monitoreo a través del sensor BioActive de Samsung.

    Las nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial introducen métricas detalladas y precisas.

    Entre ellas destacan la lectura proactiva de signos vitales durante el sueño (Vitals), una puntuación de salud cardíaca con recomendaciones personalizadas, la medición de la carga cardiovascular diaria para optimizar los entrenamientos y un índice de aptitud física que evalúa la condición general del usuario frente a sus objetivos.

    Especificaciones técnicas y precios para Chile

    CaracterísticaGalaxy Watch Ultra2Galaxy Watch9
    Dimensiones y peso47,4 x 47,1 x 10,7 mm (61,5 g)44 mm: 46,0 x 43,7 x 8,6 mm (34 g). 40 mm: 42,7 x 40,4 x 8,6 mm (31,5 g)
    PantallaSuper AMOLED de 1,52 pulgadas, 498x498, Cristal de zafiro, hasta 5.000 nitsSuper AMOLED 1,47 pulgadas (44 mm) o 1,34 pulgadas (40 mm), Cristal de zafiro, hasta 3.000 nits
    ProcesadorQualcomm Snapdragon Wear Elite (Penta-Core, 3nm)Qualcomm Snapdragon Wear Elite (Penta-Core, 3nm)
    Memoria y almacenamiento2 GB RAM + 64 GB2 GB RAM + 32 GB
    Batería800 mAh445 mAh (44 mm) / 390 mAh (40 mm)
    Durabilidad10 ATM / IP69K / MIL-STD-810H / EN133195 ATM / IP68 / MIL-STD-810H
    Sensores principalesSamsung BioActive, temperatura, acelerómetro, barómetro, giroscopioSamsung BioActive, temperatura, acelerómetro, barómetro, giroscopio
    Sistema operativoWear OS 7 (One UI 9 Watch)Wear OS 7 (One UI 9 Watch)
    ColoresTitanium Silver, Titanium GrayGraphite, Silver (44 mm) / Graphite, Cream (40 mm)
    Precios para ChileDesde $749.99040mm: desde $399.990. Watch9 44mm: desde $429.990

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    Más sobre:SamsungSamsung Galaxy Watch Ultra2Samsung Galaxy Watch9WearablesSnapdragon Wear EliteTecnologíaRelojes inteligentesWear OS 7One UI 9 WatchSamsung Galaxy Unpacked 2026Galaxy Unpacked 2026Samsung Galaxy UnpackedLa TerceraGalaxy Watch precio Chilereloj deportivo Samsungautonomía smartwatchaluminio y titaniotamaños 40 y 44 mmbrillo 3000 nitsmonitoreo del sueño VitalsIA en saludInteligencia artificialSamsung BioActiveQualcommTrail Runreloj deportivo

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