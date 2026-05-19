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    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    Alejándose de los cascos voluminosos y de las pantallas invasivas, las compañías tecnológicas apostaron por una alianza con firmas de diseño óptico para lanzar lentes impulsados por el ecosistema Gemini. Anunciados en el evento Google I/O 2026, las primeras colecciones -en colaboración con Gentle Monster y Warby Parker- llegarán a mercados seleccionados durante la primavera.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya Alejandro Jofré / La Tercera

    Hace poco más de una década, Google intentó convencernos que el futuro de la tecnología portátil pasaba por llevar un lente frente al ojo derecho.

    El fracaso de Google Glass fue técnico y además social: el dispositivo era intrusivo y levantaba suspicacias en cada interacción cotidiana.

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    Hoy, el panorama ha cambiado radicalmente. En el marco del evento Google I/O 2026, y tras meses de especulaciones, Samsung y Google presentaron finalmente su respuesta colaborativa a este segmento: unos lentes inteligentes que a través del diseño hacen todo lo posible por ocultarlo.

    El anuncio marca la consolidación de una tendencia clara en Silicon Valley. En lugar de aislar al usuario en entornos de realidad virtual, la apuesta es la “computación invisible”.

    El proyecto, que opera bajo el sistema Android XR, prescinde de las complejas pantallas de microLED para enfocarse en la experiencia auditiva y contextual, apoyada íntegramente en la inteligencia artificial de Gemini.

    El diseño como caballo de Troya

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    Para evitar los errores del pasado, la estrategia de Samsung y Google fue delegar la estética a quienes entienden de accesorios.

    Las compañías confirmaron alianzas con la estadounidense Warby Parker y la surcoreana Gentle Monster, creando dos líneas de diseño que van desde el estilo clásico y sobrio hasta propuestas más vanguardistas.

    A simple vista, no hay componentes electrónicos voluminosos. Todo el hardware -cuya miniaturización estuvo a cargo de Samsung- se esconde en las patillas de los lentes.

    Esta decisión responde a una máxima que se ha vuelto ley en la división de dispositivos wearables: para que la tecnología sea adoptada masivamente en el rostro humano, primero debe ser aceptada como un elemento de moda tradicional.

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    Un asistente multimodal

    En términos funcionales, los nuevos lentes se perfilan como el periférico definitivo para los teléfonos Galaxy y el ecosistema de Google. Al carecer de pantallas, la interacción se basa en la multimodalidad de Gemini. Las cámaras integradas de 12 megapíxeles y los micrófonos permiten que la inteligencia artificial “vea” y “escuche” lo mismo que el usuario, habilitando respuestas contextuales en tiempo real a través de pequeños altavoces direccionales.

    Durante la presentación se esbozaron casos de uso cotidianos: desde la traducción de menús y letreros en milisegundos, hasta indicaciones de navegación paso a paso sin necesidad de desviar la mirada hacia un teléfono móvil. Se trata de un ecosistema donde la voz y el entorno son la interfaz de usuario.

    El desafío de la adopción

    El anuncio oficializó que las primeras colecciones llegarán a mercados seleccionados durante la primavera. Sin embargo, Google y Samsung se reservaron detalles técnicos importantes, como la duración de la batería, el peso final de las monturas y, sobre todo, el precio de entrada.

    La movida es una respuesta directa al éxito inesperado que Meta ha tenido en este mismo terreno junto a Ray-Ban.

    Lee también:

    Más sobre:SamsungGoogleLentes inteligentesGoogle I/O 2026Gentle MonsterWarby ParkerTecnologíaWearablesGoogle GlassAndroid XRAndroidGemini

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