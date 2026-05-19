Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming. Foto referencial

Avanza la cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026, que se desarrollará desde el 11 de junio de manera conjunta en Canadá, México y Estados Unidos.

La cita global de este año fue presentada por la FIFA como la más grande la historia, donde 48 selecciones se enfrentarán a lo largo de 104 partidos.

Los cruces se extenderán durante más de un mes y la gran final se encuentra programada para el día domingo 19 de julio.

Con todo, 16 ciudades serán sede de los enfrentamientos del evento mundialero, donde Argentina defenderá el título de la anterior edición del 2022.

De acuerdo al formato anunciado para este año, el Mundial dividirá a los equipos en doce grupos de cuatro, donde los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final.

Dónde ver el Mundial 2026

Se confirmó que la transmisión exclusiva del Mundial de Fútbol 2026 en televisión abierta por Chilevisión, con la cobertura de 52 partidos en vivo.

Además, la totalidad de duelos por la Copa del Mundo irán en el canal DSports de DirecTV.

Respecto a la cobertura online del evento mundialero, los partidos se podrán ver mediante las plataformas DGO y Disney+, dentro del Plan Premium.