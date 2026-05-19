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    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    Los itálicos van por una victoria en el Estadio Municipal de La Florida.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana. Foto referencial de archivo FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Audax Italiano sale a la cancha este martes, donde recibe a Barracas Central por la quinta fecha de la Copa Sudamericana.

    Los itálicos llegan en el tercer puesto del Grupo G, por lo que necesitan de una victoria para mantenerse en la competencia, tras la caída ante Vasco da Gama en Río de Janeiro.

    Cuándo juega Audax Italiano vs. Barracas Central

    El partido de Audax Italiano contra Barracas Central es este martes 19 de mayo, a las 18:00 horas.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Municipal de La Florida, Región Metropolitana.

    Dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central

    El partido de Audax Italiano contra Barracas Central se transmite en el canal ESPN.

    Además, la Copa Sudamericana tiene cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolCopa SudamericanaAudax ItalianoBarracas CentralAudax Italiano - Barracas CentralDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmiteAudax - BarracasAudax - Barracas Central

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