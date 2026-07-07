Diego Schalper: “Estoy en una vereda distinta a la de la Evelyn (Matthei). Yo soy alguien que quiere que al gobierno le vaya bien”

Con una metáfora mundialera inició su entrevista en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, aludiendo al triunfo de Noruega sobre Brasil que dejó fuera al pentacampeón en octavos de final.

Según el legislador, cuando uno ve “cómo un pueblo es capaz de remar juntos por un objetivo” se podría hacer un “símil” con Chile: “Si vamos a seguir en la dinámica de la confrontación o vamos a hacer un alto y desde lo distintos que somos estar dispuestos a remar juntos”.

La referencia no es casual. La anterior fue una semana particularmente tensa en el oficialismo, con dimes y diretes entre Chile Vamos y republicanos luego de que fracasara la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau, tras lo cual debió intervenir el propio Presidente José Antonio Kast.

Tras la reunión del viernes entre el Presidente y Chile Vamos, ¿hay borrón y cuenta nueva?

Uno tiene que ir aprendiendo de las cosas que van pasando. El gobierno de unidad lo compone gente que proviene de culturas políticas distintas. No tenemos derecho a entramparnos en polémicas que no tienen sentido (...). Los problemas que hemos tenido tienen más que ver con cosas que vienen desde afuera de los partidos que forman parte de este gobierno de unidad, en los cuales lo que hemos pedido es que en esos casos respetemos la diversidad que existe dentro del sector. Yo al menos no voy a aceptar ninguna política de cancelación respecto a aquellos que podamos tener posiciones distintas de cosas que no provienen del gobierno.

06-07-2026 DIEGO SCHALPER FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Libertarios criticaron a personeros de Chile Vamos que se mostraron contrarios a su propuesta de indultos generales. ¿A qué se refiere con política de cancelación?

Me refiero a lo siguiente: yo no conozco a nadie de derecha que no considere que hay casos en donde ciertas personas que defendieron el orden institucional del país hoy día están injustamente juzgadas. Qué hacer a partir de ahí es una cuestión superopinable (...). Si usted dice ser liberal no puede impugnar la más básica de las libertades, que es la libertad de pensamiento. Si alguien disiente del curso de acción estando de acuerdo con la premisa, uno no puede recibir a cambio cancelaciones, agresiones.

¿Esa política de cancelación, de quién vino, en su caso?

En el caso mío yo creo que lamentablemente hubo un concurso de gente que, porque uno toma una decisión distinta... Hay que retomar la posibilidad de tener miradas distintas. Respecto a la situación de policías que están injustamente procesadas en nuestra opinión, mañana le vamos a hacer llegar al ministro de Seguridad una propuesta distinta a la que ha propuesto un partido que no es parte del gobierno y bienvenida esa diversidad.

¿Por dónde va esa propuesta?

No puedo adelantarle tanto porque hoy se la voy a dar a conocer en la bancada en la tarde, pero va más en la sintonía de acogerse a la legislación general, acogerse a los actuales estatutos jurídicos (...).

¿Es sacar una ley?

Es sacar una modificación distinta a lo que se ha planteado, acogerse a la legislación general, permitiendo un juicio justo respecto a aquellas personas que han sido injustamente juzgadas.

Usted fue de los primeros oficialistas en decir que no aprobaría la AC contra Nicolás Grau. La diputada del PDG Pamela Jiles lo nombró como uno de los líderes de la oposición y otros dicen que está pavimentando el camino para el Senado o para una candidatura presidencial. ¿Cómo toma esas palabras?

La diputada Jiles siempre funciona sobre la lógica de clasificar a la gente, porque su premisa fundamental es dividir para reinar (...). Yo distingo entre el PDG y el ‘pamelagilismo’, que son dos cosas distintas (...). Respecto de lo otro, lo que yo aspiro es a ser una persona de gobierno, que quiere que al Presidente Kast le vaya bien. Evidentemente para que al gobierno le vaya bien si yo observo que hay algo que se puede hacer mejor lo voy a decir. ¿O me va a decir que cuando dijimos que para los mayores de 30 (años) terminar con la gratuidad era una mala idea? No tengo ninguna duda de que si eso hubiese estado arriba de la mesa en la conversación de la ley de Reconstrucción hubiese sido más difícil concitar los apoyos de ciertos sectores en la Cámara. O cuando dijimos que la franquicia del Sence más que eliminarla había que reformarla, eso se ha transformado ahora en causa común.

¿Ve una suerte de revancha? En el caso de Evelyn Matthei, por ejemplo, se plantea que sus críticas tienen que ver con una especie de venganza por la campaña presidencial.

Lo aclaro altiro: yo estoy en una vereda distinta a la de la Evelyn. Yo soy alguien que quiere que al gobierno le vaya bien, soy parte del gobierno, me siento un parlamentario de gobierno y, por lo tanto, las críticas que eventualmente puedo hacer las hago desde la premisa de que me hago corresponsable de encontrar soluciones para que eso mejore. La verdad es que para analista externo no estoy.

Ella era la líder de Chile Vamos.

Lo sé, pero bueno, finalmente los chilenos escogieron que el Presidente de Chile fuera José Antonio Kast. José Antonio Kast nos convocó a un gobierno de unidad, en ese gobierno de unidad evidentemente pertenecemos a culturas políticas distintas, pero nos hemos puesto en común para cambiarle el rumbo a Chile, y yo, al menos, en eso me siento muy cómodo.

¿Dice, entonces, que Matthei es opositora al gobierno?

Yo creo que Evelyn Matthei hoy día habla legítimamente desde su opinión personal, pero tal como ha dicho el senador Macaya, y lo hago propio, no representa la opinión de Chile Vamos.

Después de la reunión con el Presidente Kast, ¿están más cerca o no de una coalición?

Respecto de la coalición, no tengo ninguna duda de que ni un votante de derecha toleraría que nosotros a la próxima elección municipal llegáramos con dos candidatos de derecha a disputar un municipio (...). Ya nos pasó para la elección de gobernadores regionales y nos costó varios gobernadores regionales.